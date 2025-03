Rechtspopulistin Le Pen schuldig gesprochen

Im Prozess wegen des Vorwurfs der Veruntreuung von EU-Geldern hat das Gericht in Paris am Montag Frankreichs Rechtspopulistin Marine Le Pen schuldig gesprochen.

Schuldig: Le Pen wurde wegen Veruntreuung von EU-Geldern schuldig gesprochen. Foto: AFP

Darum gehts Urteilsverkündung im Prozess gegen Marine Le Pen wegen Veruntreuung von EU-Geldern

Le Pen befürchtet Verbot bei Wahlen anzutreten, bezeichnet es als undemokratisch

25 Angeklagte, darunter 9 ehemalige EU-Abgeordnete und 12 ehemalige Parlamentsassistenten

AFP Agence France Presse

Kein guter Start in die Woche für Marine Le Pen. Sie wurde am Montag wegen Veruntreuung von EU-Geldern schuldig gesprochen. Acht weitere EU-Abgeordnete ihrer Partei Rassemblement National (RN) wurden ebenfalls verurteilt. Die Verkündigung des Strafmasses steht noch aus.

Die Ex-Parteichefin Le Pen erschien am Montag mit angespannter Miene persönlich im Gericht. «Ich denke nicht, dass die Richter so weit gehen», hatte sie in einem am Vortag veröffentlichten Interview mit der Zeitung «JDD» erklärt. Sie sei nicht nervös, aber es gebe durchaus Grund dafür: «Mit dem sofortigen Verbot, bei Wahlen anzutreten, entscheiden die Richter über Leben und Tod unserer Bewegung», betonte sie. Ein Verbot, bei Wahlen anzutreten, wäre eine «zutiefst undemokratische Entscheidung».

Le Pen liegt in Umfragen vorn

Der Vizechef der Partei Rassemblement National (RN), Louis Aliot, erklärte, dass das Urteil die Partei «nicht schwächen» werde. «Es ist kein Geheimnis, dass (Parteichef) Jordan Bardella bestens platziert wäre», um an Le Pens Stelle bei der Präsidentschaftswahl anzutreten, sagte er am Montag dem Sender TF1. Er ist selber auch angeklagt und könnte seinen Posten als Bürgermeister der südfranzösischen Stadt Perpignan verlieren.

Nach einer am Wochenende veröffentlichten Umfrage liegt Le Pen in Umfragen zur Präsidentschaftswahl weiter mit Abstand vorn. Je nach Gegenkandidat käme sie auf 34 bis 37 Prozent in der ersten Runde. Die Rechtspopulistin will im Fall ihres Wahlsiegs französisches Recht über EU-Recht stellen und die Einwanderungspolitik massiv verschärfen.

Staatsanwaltschaft sieht «System»

Neben Le Pen waren in dem Prozess auch ihre Partei und 24 weitere Menschen angeklagt. Zu den Angeklagten zählten neun ehemalige EU-Abgeordnete des RN – unter ihnen Le Pen – sowie zwölf ehemalige Parlamentsassistenten. Nach Darstellung der Anklage arbeiteten die Assistenten nicht für ihre jeweiligen EU-Abgeordneten, sondern übernahmen andere Dienste zugunsten der Partei und der Familie Le Pen: als Grafiker, Leibwächter oder auch als persönliche Referenten.

Die Staatsanwaltschaft sieht darin ein «System», in dem der RN zwischen 2004 und 2016 die Gehälter der EU-Parlamentsassistenten zur Sanierung der Parteifinanzen genutzt habe.