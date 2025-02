Italien: Ministerpräsidentin Giorgia Meloni von den Fratelli d'Italia hat mit ihrem europafreundlichen Kurs überrascht. Foto: keystone-sda.ch

Guido Felder Ausland-Redaktor

Die AfD hat in Deutschland zugeschlagen. Mit knapp 21 Prozent der Stimmen ist sie hinter der CDU/CSU zur zweitstärksten Partei aufgestiegen. Obwohl über zehn Millionen Deutsche die Rechtspartei gewählt haben, will weiterhin keine andere Partei mit ihr zusammenarbeiten.

In mehreren europäischen Ländern sind Rechtspopulisten auf dem Vormarsch. Anders als in Deutschland werden sie teilweise in die Regierungsverantwortung miteinbezogen. Wir zeigen, in welchen Ländern die Rechten das Sagen haben und wie sich populistisch regierte Länder entwickeln.