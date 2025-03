Europas Rechte fassungslos über Urteil gegen Le Pen

1/6 Die französische Politikerin Marine Le Pen wurde wegen Veruntreuung von EU-Geldern verurteilt. Foto: Thibault Camus/AP/dpa

Marine Le Pen ist in der Affäre um Scheinbeschäftigung von Mitarbeitern im Europaparlament auch zu zwei Jahren Haft mit Fussfessel verurteilt worden. Zwei weitere Jahre Haft setzte das Strafgericht in Paris zur Bewährung aus. Ausserdem wurde eine Geldstrafe von 100'000 Euro verhängt. Ihr Anwalt hat bereits Berufung gegen das Urteil angekündigt. Blick hat die wichtigsten Reaktionen zusammengefasst.

Russland

Der Kreml hat das Urteil gegen Le Pen in Frankreich als Verstoss gegen demokratische Regeln kritisiert. «Unsere Beobachtungen in den europäischen Hauptstädten zeigen, dass man keineswegs zurückhaltend ist, im politischen Prozess die Grenzen der Demokratie zu überschreiten», sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow in Moskau. Peskow nannte ihren Fall wie den des ausgeschlossenen Präsidentschaftskandidaten Calin Georgescu in Rumänien einen «Verstoss gegen demokratische Normen».

Ungarn

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hat sich nach dem Urteil solidarisch mit der französischen Politikerin erklärt. Auf der Plattform X postete der Rechtspopulist lediglich den französischen Satz: «Je suis Marine!» (Ich bin Marine!). Orban ist mit Le Pen eng verbündet. Seine Fidesz-Partei bildet zusammen mit Le Pens rechtsnationalem Rassemblement National das Rückgrat der Rechtsaussen-Fraktion Patrioten für Europa, der drittstärksten Abgeordnetenformation im Europaparlament.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Italien

Auch Italiens Vize-Ministerpräsident Matteo Salvini hat sich an die Seite von Le Pen gestellt. Der Vorsitzende der Rechtspartei Lega sprach von einer «Kriegserklärung aus Brüssel», mit der man die frühere Präsidentschaftskandidatin aus dem politischen Leben ausschliessen wolle. Solch ein Vorgehen sei auch aus anderen Ländern wie Rumänien bekannt. Salvini fügte hinzu: «Wir lassen uns nicht einschüchtern, wir bleiben nicht stehen: volle Kraft voraus, meine Freundin.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Niederlande

Der Vorsitzende der rechtspopulistischen niederländischen Partei PVV, Geert Wilders, zeigte sich ebenfalls bestürzt. Auf X schrieb er: «Ich bin schockiert über das unglaublich harte Urteil gegen Marine Le Pen. Ich unterstütze sie zu 100 Prozent und vertraue darauf, dass sie die Berufung gewinnt und Präsidentin Frankreichs wird.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Elon Musk reagiert ebenfalls

US-Präsidentenberater Elon Musk hat ebenfalls auf das Urteil gegen Le Pen reagiert. «Wenn die radikale Linke nicht mittels einer demokratischen Wahl gewinnen kann, missbraucht sie das Rechtssystem, um ihre Gegner ins Gefängnis zu stecken», schrieb der Technologie-Milliardär auf X. Er bezeichnete das Urteil als «Standardstrategie» dieser Kräfte «in der ganzen Welt».