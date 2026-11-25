Wenn Hausarztpraxen schliessen und Nachfolger fehlen, gerät die Grundversorgung unter Druck. In der Blick-Community wächst die Sorge um die Zukunft der Hausarztmedizin. Vor allem das neue Tarifsystem Tardoc steht in der Kritik.

Darum gehts Bieler Hausarzt schliesst seine Praxis, weil sich der Betrieb für ihn unter den aktuellen Tarifbedingungen nicht mehr lohnt

Es entbrennt eine hitzige Diskussion über das Schweizer Gesundheitswesen

Leser stellen sich hinter den Mediziner und kritisieren das neue Tarifsystem Tardoc

Sarah Riberzani Redaktorin Community

Die Schliessung seiner Hausarztpraxis ist für Daniel Flach (63) aus Biel BE der letzte Ausweg. In einem Brief an seine Patientinnen und Patienten macht er seinem Frust Luft: Die wirtschaftliche Lage sei miserabel, die Politik und die Krankenkassen hätten die Hausarztmedizin in eine schwierige Situation gebracht. Trotz des neuen Tarifsystems Tardoc verdiene er nicht mehr als zuvor.

Mit seiner Kritik steht Flach nicht allein da. Die Einführung von Tardoc sollte die Arbeit der Hausärztinnen und Hausärzte eigentlich finanziell aufwerten. Doch die erhoffte Verbesserung blieb aus. Ausgerechnet die Hausärzte, deren Arbeit seit Jahren tariflich zu tief bewertet wird, gehen auch mit dem neuen System leer aus.

Sorge um Zukunft der Grundversorgung

Auch in der Blick-Community sorgt das Tarifsystem für Diskussionen. Zwar gibt es durchaus kritische Stimmen, die angesichts von jährlich über 100 Milliarden Franken Gesundheitskosten in der Schweiz wenig Verständnis für finanzielle Klagen aus der Ärzteschaft aufbringen. Einzelne Leser sprechen schlicht von «Jammern auf sehr hohem Niveau» oder stören sich an Arztrechnungen mit Dutzenden unverständlichen Tarifposten.

Doch viele Leserinnen und Leser sehen das Problem nicht bei den Hausärztinnen und Hausärzten selbst, sondern in der strukturellen Schieflage des Tarifsystems. Leser Silvan Kummer bringt den Frust auf den Punkt: «Tardoc ist ein System, das explizit die Haus- und Kinderärzte, Psychiater und die Prävention besser entlöhnen wollte. Tardoc verschlechtert jedoch die Einkommenssituation der erwähnten Gruppen und ermöglicht den Fachärzten noch lukrativere Einkommen.» Es sei dringend nötig, hier nachzubessern, damit überhaupt wieder eine Motivation für den medizinischen Nachwuchs bestehe.

Leser Markus Erb pflichtet bei: «Die Schliessung der Praxis zeigt einmal mehr, wohin das Tarifsystem führt: Hausärztinnen und Hausärzte verdienen viel zu wenig, während unsere Bevölkerung immer älter wird und immer mehr Menschen auf die Grundversorgung angewiesen sind.» Dabei seien Hausärzte das erste wichtige Bollwerk, um wieder gesund zu werden. Gerade die Zeit in der Sprechstunde für eine saubere Diagnose und psychische Unterstützung müsse endlich besser abgegolten werden. Sein Fazit: «Wenn es so weitergeht, fehlt bald überall die Basis.»

Politik und Reformstau in der Kritik

Noch deutlicher wird der Ton in der Community, wenn es um die Verantwortlichen für diese Misere geht. Viele Leserinnen und Leser machen die Gesundheitspolitik der letzten Jahrzehnte direkt für das drohende Hausarzt-Sterben verantwortlich. «Ja, die Politik schafft es, die medizinische Versorgung an die Wand zu fahren», lautet das Fazit von Leser Markus Schwab.

Auch User Michael Ronner spricht von «drei Jahrzehnten Reformstau» seit der Einführung des Krankenversicherungsgesetzes 1996. «Krankenkassenprämien haben sich mehr als verdreifacht. Hausarztpraxen finden kaum Nachfolger», kritisiert er. Während Lobbyisten von Pharma, Spitälern und Verbänden in Bern ihre Interessen durchsetzten, blieben die Prämienzahler und die Grundversorgung auf der Strecke. «Es braucht eine Prüfung des Leistungskatalogs nach Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit, faire Hausarzttarife und weniger Bürokratie. Medizinisch notwendige Behandlungen müssen zugänglich bleiben. Aber nicht jede Leistung darf zulasten der Grundversicherung gehen», fordert er.

Am Ende, so sind sich viele in der Community einig, zahlen die Patientinnen und Patienten die Zeche für das Tarif-Chaos. Wenn immer mehr Hausarztpraxen ohne Nachfolge schliessen müssen, weichen die Menschen zwangsläufig auf die ohnehin schon überlasteten Spital-Notfallstationen aus. User Felix Raschle macht sich Sorgen um die Konsequenzen: «Das wird dann wieder zu einem Krankenkassenprämien-Aufschlag führen, der sich gewaschen hat.»