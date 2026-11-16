Bis Ende November können Grundversicherte zu einer anderen Krankenkasse wechseln. Blick erklärt dir alles, was du dafür wissen musst. Und sagt, warum die Zeit nun drängt.

Was du für eine neue Grundversicherung tun musst

Was du für eine neue Grundversicherung tun musst

Darum gehts Die Grundversicherung kann bis Ende November gekündigt werden

Der Abschluss der neuen Versicherung ist bis Ende Dezember nötig

Beim ersten Kassenwechsel sparen Versicherte durchschnittlich 563 Franken pro Jahr

Sven Schumann Redaktor Wirtschaft

Letzte Chance: Noch bis Ende November können Schweizerinnen und Schweizer ihre Krankenkasse wechseln – und damit den steigenden Gesundheitskosten trotzen. Denn 2027 erhöhen sich die Prämien schweizweit um 5 Prozent. Je nach Fall sind es sogar 10 Prozent.

Bei vielen Versicherten gibt es Sparpotenzial bei der Wahl der Krankenkasse. Darum lohnt sich der jährliche Vergleich und allfällige Wechsel zu einem billigeren Anbieter. Denn beim Wechsel von einer teuren zu einer günstigen Kasse summiert sich die Ersparnis über die Jahre zu einem hohen Betrag. «Oft reicht ein einziger guter Entscheid, um über Jahre Geld zu sparen», sagt Harry Büsser (56), Versicherungs-Experte bei der Vergleichsplattform Comparis.

Blick zeigt dir, an welchen Stellschrauben du drehen kannst – und was du dafür beachten musst.

Diese Fristen musst du einhalten

Die Grundversicherung läuft ab dem 1. Januar und gilt für jeweils ein Kalenderjahr. Danach kann sie gewechselt werden. Dafür gelten folgende Fristen: Spätestens am 30. November muss dein schriftlicher Kündigungsbrief per Einschreiben bei der Krankenkasse angekommen sein. Musterbriefe für das Kündigungsschreiben bei der alten Versicherung findest du im Internet bei verschiedenen Vergleichsportalen.

Der Vertragsabschluss bei der neuen Krankenkasse muss in jedem Fall bis Ende Dezember erfolgt sein. Die neue Kasse informiert dann die alte Kasse über den Wechsel und bestätigt so, dass ein lückenloser Versicherungsschutz gewährleistet ist. Erst dann ist der Wechsel rechtlich vollzogen. Auch hier empfiehlt sich, nicht bis zum letzten Moment zu warten, um keine Fristen zu verpassen. Und: Damit alles reibungslos läuft, sollte im Anmeldungsbrief an die neue Krankenkasse auch die aktuell laufende Police der alten Krankenkasse mitgeschickt werden.

Achtung: Wechseln kann nur, wer keine offenen Rechnungen bei seiner bisherigen Krankenkasse hat – sonst darf diese den Wechsel blockieren.

So gross ist das Sparpotenzial

Eine Auswertung der Axa zeigt, dass Versicherte bei ihrem ersten Wechsel im Schnitt 563 Franken pro Jahr einsparen. Bei Folgewechseln sind es noch 383 Franken. Viele haben aber auch ohne Krankenkassen-Wechsel noch Spielraum: Der einfachste Spartrick liegt bei der Wahl des Versicherungsmodells. Wer auf das Hausarztmodell setzt und damit eine eingeschränkte Arztwahl in Kauf nimmt, spart monatlich bis zu 100 Franken.

Und auch bei der Franchise gibt es noch einiges herauszuholen. Grundsätzlich empfiehlt sich, entweder die höchste oder die niedrigste Franchise auszuwählen. Faustregel: Erwartest du Gesundheitskosten von mehr als 2000 Franken im nächsten Jahr, wähle die niedrigste Franchise. Gehst du von Gesundheitskosten von weniger als 2000 Franken aus, lohnt sich in der Regel die höchste Franchise.

Laut einer Auswertung von Comparis können rund 200'000 erwachsene Schweizer ihre Prämien mit einem gezielten Wechsel von Krankenkasse, Versicherungsmodell oder Franchise um mindestens 40 Prozent senken.

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So findest du die günstigsten Kassen

Den Überblick über die verschiedenen Krankenkassen und Modelle zu behalten, ist schwer. Auch, weil sich die Prämien in den 42 Prämienregionen unterscheiden. Im Internet gibt es deshalb diverse Portale, auf denen du die verschiedenen Angebote der Krankenkassen vergleichen kannst. Achtung: Nicht alle Anbieter sind unabhängig und gehen sorgfältig mit deinen persönlichen Daten um.

Unabhängig und nicht kommerziell ist beispielsweise priminfo.ch, der offizielle Prämienrechner des Bundes. Daneben bietet die Stiftung Konsumentenschutz einen Prämien- und Franchisenrechner auf ihrer Webseite an. Auch Blick bietet in Kooperation mit FinanceScout24 einen Prämienrechner, mit dem du die verschiedenen Angebote vergleichen kannst.

Das gilt es sonst noch zu beachten

Die Höhe der Prämienrechnung, die Monat für Monat in den Briefkasten flattert, ist das wichtigste Argument für einen Wechsel. Aber auch andere Kriterien, wie zum Beispiel die Kundenzufriedenheit, sollten Wechselwillige bei ihrer Entscheidung beachten.

Theoretisch müssen alle Krankenkassen in der Grundversicherung dieselben Leistungen erbringen. Und trotzdem gibt es erhebliche Unterschiede. Zum Beispiel bei der Kostenübernahme von Medikamenten für seltene Krankheiten, die nicht von der Grundversicherung gedeckt sind. Laut Daten des Bundesamts für Gesundheit (BAG) nahm KPT 98 Prozent dieser Einzelfallgesuche an. Die Sanitas hingegen – das Schlusslicht der Rangliste – nur knapp 45 Prozent.

Ausserdem unterscheiden sich die Krankenkassen stark in ihrer Kulanz im Umgang mit Regelverstössen. Wer sich beispielsweise trotz Hausarztmodell direkt beim Spezialisten meldet, kann je nach Kasse mit schmerzhaften Aufschlägen bestraft werden. Besonders streng sind die Versicherer Assura, Helsana und die KPT, wie eine Untersuchung der Stiftung für Konsumentenschutz zeigt.

Und was ist mit der Zusatzversicherung?

Neben der obligatorischen Grundversicherung können Versicherte eine freiwillige Zusatzversicherung abschliessen. Diese übernimmt die Kosten für weitere Leistungen wie Komplementärmedizin oder bezahlt einen Beitrag an das Fitness-Abo. Zusatzversicherungen haben in der Regel eine dreimonatige Kündigungsfrist. Läuft deine Zusatzversicherung vom 1. Januar bis zum 31. Dezember, musst du sie spätestens am 30. September kündigen. Da es Ausnahmen gibt, lohnt sich aber ein Blick auf die Vertragsbedingungen.

Achtung: Deine Zusatzversicherung solltest du nicht leichtfertig kündigen, denn Krankenkassen sind nicht verpflichtet, neue Kunden anzunehmen. Um nicht plötzlich ohne Zusatzversicherung dazustehen, empfiehlt sich deshalb die Kündigung der alten Versicherung erst, wenn bereits die schriftliche Zusage der neuen Kasse vorliegt. Es ist möglich, Grundversicherung und Zusatzversicherung nicht bei der gleichen Kasse zu haben.