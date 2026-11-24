Viele Hausärztinnen und Hausärzte sind am Limit. Bei Daniel Flach (63) ist der Leidensdruck so gross, dass er seine Praxis in Biel BE schliesst. In einem Schreiben an seine Patientinnen und Patienten prangert er das neue Tarifsystem an. Im Gespräch mit Blick erklärt er die Probleme seiner Berufsgattung.

Darum gehts Hausarzt in Biel BE schliesst und informiert Patienten per Brief

Er erklärt Blick die Gründe, die hinter der Schliessung stecken

Schuld seien Politik und die wirtschaftlich miserable Situation

Dieser Brief zeigt die Verzweiflung der Hausärzteschaft auf. «Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir unsere Praxis per Ende November 2026 schliessen werden», schreibt Hausarzt Daniel Flach (63) aus Biel BE seinen Patientinnen und Patienten. Blick liegt das Dokument vor.

Der Arzt ist enttäuscht: «Der Grund liegt in der wirtschaftlich miserablen Lage, in welche die Politik und die Krankenkassen die Hausarztmedizin gedrängt haben.» Und: «Unter den aktuellen Bedingungen ist es uns in der Stadt nicht mehr möglich, eine Hausarztpraxis rentabel zu betreiben.»

Blick schaut am Montag bei der Praxis vorbei. Flachs Assistentin händigt einem älteren Herrn seine Patientenakten aus. Die beiden halten ein Schwätzchen. Der Arzt selbst ist nicht vor Ort.

Später am Tag trifft Blick den Doktor bei sich zu Hause in der Region Biel. Er sagt: «Ich biete keine Sprechstunden mehr in der Praxis an – sie ist eigentlich zu. Ausser für die Patienten, die ihre Dossiers abholen.»

«Situation hat sich nicht verbessert»

Der erste Grund, warum Flach seine Praxis dichtmachen muss, seien die Finanzen. «Wie andere Hausärzte in der Schweiz blieb auch ich nicht verschont.» Er erklärt: «Trotz Einführung des neuen Tarifsystems Tardoc Anfang 2026 hat sich die Situation für die Hausärzte nicht verbessert.»

Er sagt: «Das Vorgänger-System Tarmed hatte 22 Jahre Bestand – von 2004 bis zu diesem Jahr. Es war nicht zeitgemäss und hatte sich nicht der Teuerung angepasst.» Die Hausärztinnen und Hausärzte hätten gehofft, dass es mit Tardoc besser wird. Aber: «Wir verdienen mit Tardoc gleich viel wie mit Tarmed.»

Kürzlich schrieb dazu der Hausarzt-Verband MFE in einer Mitteilung: «Die Stärkung der Hausarztmedizin war eines der zentralen Versprechen der Tarifrevision. Mit der Einführung von Tardoc Anfang 2026 hätte dieses endlich eingelöst werden sollen. Doch ausgerechnet die Hausärzte, deren Arbeit seit Jahren tariflich zu tief bewertet wird, gehen auch mit dem neuen System leer aus.»

Neben dem Tarif-Ärger spricht Flach ein weiteres finanzielles Problem an: gleichbleibende Einnahmen, wachsende Ausgaben. Er erklärt: «Die Kosten für Raummiete, Personal und vor allem IT steigen.» Fazit: «Der Gewinn, der bleibt, ist zu tief, um den jungen Ärzten den Fachtitel Hausarzt schmackhaft zu machen.»

Andere Spezialgebiete attraktiver

Der zweite Grund für das Aus seiner Praxis: «Ich habe keinen Nachfolger gefunden.» Für junge Ärztinnen und Ärzte lohne es sich kaum mehr, Hausarzt zu werden. Flach nennt ein Beispiel: «Ein junger Hausarzt mit 30 oder 35 hat einen Einstiegslohn, der sich wegen des starren Taxpunkte-Systems in den Jahrzehnten seiner Arbeit kaum verändert.»

Eine Fachärztin oder ein Facharzt mit anderem Spezialgebiet habe einen höheren Einstiegslohn. «Deshalb ist es für Jungärzte attraktiver, einen solchen Weg einzuschlagen.» Trotzdem bleibe der Bedarf an Hausärztinnen und Hausärzten hoch. «Mehr noch: Wegen dem demografischen Wandel und immer mehr älteren Leuten steigt der Bedarf sogar an.»

Komme hinzu, dass die Hausärzteschaft der Babyboomer-Generation jetzt oder in den kommenden Jahren das Pensionsalter erreiche. «Es kommen aber deutlich weniger junge Hausärzte nach. Dies verschärft den Mangel in der Schweiz zusätzlich.»

«Möchte mich für Anliegen der Hausärzte einsetzen»

Auch Flach gehört zu dieser Generation. In zwei Jahren wird er pensioniert. Nach der Schliessung seiner Praxis plant er nicht, nochmals als Hausarzt zu arbeiten. «Ich möchte mich aber für die Anliegen der Hausärzte in der Schweiz einsetzen», sagt er. «Auch deshalb rede ich mit dem Blick über die Missstände in unserer Branche.»

Seine konkreten Forderungen: «Es braucht nicht nur mehr Studienplätze für Ärzte, sondern attraktivere Arbeitsbedingungen für Hausärzte.» Dazu zähle, dass diese pro Jahr weniger Pflicht-Notfalldienste leisten müssten, wie er betont. «Dieser Notfalldienst ist für uns Hausärzte sehr belastend.»

Sehr belebend war für Flach hingegen der Austausch mit seinen Patienten. «Ich habe das sehr geschätzt und bin vor allem deshalb Hausarzt geworden. Dass dieser Austausch jetzt wegfällt, schmerzt.»

Was ihm ebenfalls wehtut: «Natürlich, dass wir die Praxis schliessen müssen und keine Nachfolgelösung anbieten können. Es tut mir für meine Patienten sehr leid.»