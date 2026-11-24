Der Bieler Hausarzt Beat Flach (63) schliesst seine Praxis. Angesichts des Hausärztemangels fordern Ärzteverbände bessere Arbeitsbedingungen, weniger Bürokratie und mehr Ausbildungsplätze.

Wie schlecht geht es unseren Hausärzten – das sagen Verbände

Darum gehts Hausärzte geben ihre Praxis auf und finden keine Nachfolge, so auch Beat Flach in Biel

2024 waren 62 Prozent der befragten jungen Haus- und Kinderärzte bereit, in eigene Praxis zu investieren

Branchenverbände fordern höhere Tarife, weniger Bürokratie und mehr bezahlte Praxisassistenzstellen

Sandro Zulian Reporter News

Die Schliessung von Beat Flachs Hausarztpraxis in Biel BE ist nur die Spitze des Eisbergs. Seit Jahren warnen Fachleute in der Schweiz vor einem desaströsen Mangel bei der Hausärzteschaft.

Die Grundversorgung – also die Hausarztpraxen im Land – arbeitet unglaublich effizient. Gemäss Bericht des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums (Obsan) lösen Hausärztinnen und Hausärzte rund 94 Prozent der Gesundheitsprobleme. Und das mit nur 8 Prozent der Kosten.

Das Problem: Hausärzte werden immer älter, schliessen ihre Praxen – und finden keine Nachfolge.

«Der Nachwuchs ist da und motiviert»

Dabei gäbe es Abhilfe, sagt Linda Habib (33), Co-Präsidentin der Jungen Haus- und KinderärztInnen Schweiz (JHaS), zu Blick: «Der Nachwuchs ist da und motiviert.» In einer Mitgliederbefragung der Organisation im Jahr 2024 waren 62 Prozent bereit, in eine eigene Praxis zu investieren. «Meist in eine Gruppenpraxis», so Habib.

Das grosse Aber: «Diese Bereitschaft trifft auf ein wirtschaftliches Umfeld, in dem gerade die zukunftsgerichteten Aufgaben schwer zu tragen sind: Ausbildung von Assistenzärztinnen, Koordination chronisch Kranker, interprofessionelle Teams und Digitalisierung.» Hinzu käme ein hoher administrativer Aufwand. Auch das Anfang 2026 eingeführte neue Tarifsystem Tardoc nehme darauf zu wenig Rücksicht.

Die Tardoc-Einführung verlief holprig: Hunderte Fehltarifierungen bei den Pauschalen führten teils zu massiv überhöhten Patientenrechnungen. Bei der Bewältigung der Herausforderungen vieler Hausärztinnen und Hausärzte brachte Tardoc bislang nicht die erhoffte Entlastung.

Anhebung der Tarife gefordert

«Der Mangel an Haus- und Kinderärztinnen ist längst Alltag», so die Hausärzteschaft. Sie fordert: «Kurzfristig eine Aufwertung über die kantonalen Taxpunktwerte und langfristig eine Anhebung der relevanten Tarifpositionen der Grundversorgung im Tardoc.» Damit würden die Leistungen der Hausärztinnen und Hausärzte besser bezahlt.

Es brauche weniger Bürokratie und bessere Bedingungen für interprofessionelle Teams. Von Blumenthal: «Hier sind Politik und Tarifpartner gefordert, im Interesse der Patientinnen und Patienten.»

«Dieser Mangel besteht seit Jahren»

Auch die FMH, die Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte, macht sich grosse Sorgen um die Zukunft. Präsidentin Yvonne Gilli (69) sagt zu Blick: «Ein Viertel der berufstätigen Ärztinnen und Ärzte ist 60 Jahre oder älter. Gleichzeitig bildet die Schweiz zu wenig ärztlichen Nachwuchs aus. Dieser strukturelle Mangel ist die Ursache des Ärztemangels und besteht seit Jahren.»

Hinzu kommen eine zunehmende administrative Belastung und wirtschaftlicher Druck. «Hausarztpraxen müssen steigende Personal- und Betriebskosten tragen, während zeitintensive Gespräche und Beratungen tariflich nicht ausreichend abgegolten werden.»

Die Politik müsse endlich handeln, so Gilli: «Die FMH weist seit Jahren darauf hin, dass die Schweiz zu wenig Ärztinnen und Ärzte ausbildet und zu stark vom Ausland abhängig ist. Die bisherigen Anstrengungen reichen nicht aus.»