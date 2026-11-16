Eine deutsche Influencerin fühlt sich in Zürich nicht immer willkommen und vermisst die Offenheit ihrer Heimat. In der Blick-Community löst ihre Kritik an der Schweizer Mentalität eine kontroverse Diskussion aus.

Darum gehts Mit einem Video über Schweizer Canapés sorgte Influencerin Milana online für Aufregung

Milana fühlt sich in Zürich nur als geduldeter Gast

Einige Leser teilen ihre Kritik, andere verteidigen die Schweizer Mentalität

Sarah Riberzani Redaktorin Community

Wer aus Deutschland in die Schweiz zieht, trifft trotz gemeinsamer Sprache auf kulturelle Unterschiede. Was als höfliche Zurückhaltung gemeint ist, kann schnell als Distanz empfunden werden. Auch im Umgang miteinander gibt es Unterschiede: Während manche eine direkte Ansprache schätzen, setzen andere auf mehr Zurückhaltung.

Die deutsche Lehrerin und Influencerin Milana hat diese Erfahrungen selbst gemacht. Seit zwei Jahren lebt sie in Zürich und fühlt sich nicht immer willkommen. Nach kritischen Äusserungen über Schweizer Canapés wurde sie im Netz angefeindet. Manche forderten gar, sie solle zurück nach Deutschland gehen. Sie vermisst die Offenheit aus ihrer Heimat und muss sich im Alltag erst an die indirekte Schweizer Kommunikation gewöhnen. «Hier sind die Menschen doch eher für sich», sagt sie gegenüber Blick.

Kritik an Schweizer Eigenheiten

In der Blick-Community wird über diese Unterschiede rege diskutiert. Leser Andi Fust kann Milanas Erfahrungen durchaus nachvollziehen: «Die Schweizer sind ein kühles Volk. Auf Reisen komme ich mit Deutschen leichter in Kontakt. Sie sind herzlicher, umgänglicher und direkter.»

Auch Peter Müller fühlt sich von den Schilderungen angesprochen. «Mir spricht die Influencerin voll aus dem Herzen», kommentiert er. Seit 20 Jahren lebe er in der Schweiz und höre nach eigenen Angaben immer wieder, dass er nur zum Arbeiten hier sei und irgendwann in seine Heimat zurückkehren solle. «Ich kann mich durchaus anpassen. Aber mittlerweile habe ich dazu keine Lust mehr.» Auch privat habe er kaum Anschluss gefunden: «Niemals wurde ich von einer Schweizer Familie eingeladen», schreibt er. «Ich finde dieses Schweizer Verhalten übergriffig und unverschämt. Die Schweizer sind neugierig, urteilen voreilig und sind arrogant.»

Ähnlich kritisch äussert sich Enrico Meier: «Ich bin Schweizer, aber die Schweizer Mentalität ist gar nicht meine Sache. Viele Schweizer sind egoistisch, falsch, eingebildet und haben absolut keinen Humor!», schreibt er. Aus beruflichen Gründen habe er oft mit Deutschen zu tun. «Diese Leute haben im Gegensatz zu den Schweizern Humor und nehmen auch nicht alles so persönlich.»

«Den Deutschen fehlt es an Diplomatie»

Doch die Kritik an der Schweizer Mentalität bleibt nicht unwidersprochen. User Heinz Leuberger erinnert daran, dass eine gemeinsame Sprache nicht automatisch bedeutet, dass auch die Kultur dieselbe ist. «Wir sind weniger direkt, etwas zurückhaltend, manchmal auch verknorzt. Das sollte inzwischen auch schon in Hamburg bekannt sein», schreibt er. Die Schweiz sei eben ein anderes Volk – dies müsse man akzeptieren.

Auch Thomas Mäder widerspricht der pauschalen Kritik: «Ich kenne viele Deutsche, die sich problemlos integriert haben.» Einige täten sich allerdings schwer, weil sie erwartet hätten, «dass alles ist wie in Deutschland, einfach mit doppeltem Gehalt». Sein Fazit: «Man kann es letztlich nicht jedem recht machen.»

Für Adelbert Birrer ist ebenfalls klar: «Den Deutschen fehlt es oftmals an der nötigen Diplomatie und sie fallen dann halt auf den Mund, was uns Schweizern halt als arrogant vorkommt. Ich kenne jedoch sehr wohl Deutsche in der Schweiz, die sich sehr gut integriert haben mit uns Schweizern.»