Die russische Tiktokerin Elen Tuta sorgt mit Kritik an der Schweiz für Aufregung. In einem viralen Video nennt sie das Land ein «teures Altersheim» und wirft der Bevölkerung Ignoranz und Rassismus vor.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Tiktokerin Elen Tuta verlässt die Schweiz nach vier Jahren und kritisiert sie stark

Sie nennt die Schweiz ein «teures Altersheim» und kritisiert mangelnde Integration

Tutas Aussagen spalten: 10'000 Franken Einkommen reiche nur für ein gewöhnliches Leben

Pauline Bouillon Redaktorin News Desk

«Teures Altersheim»: Die Tiktokerin Elen Tuta lebt seit vier Jahren in der Schweiz. Die gebürtige Russin teilt auf Social Media ihr Leben und ihre Eindrücke als Expat. Jetzt verlässt sie die Schweiz – und rechnet mit ihr ab.

In einem viralen Tiktok-Video lästert Tuta: «Ausserhalb Zürichs sieht man nur alte und kranke Leute.» Das Alter der Schweizer nervt die Influencerin besonders. Überall sehe man einen «teuren Altersheim-Lifestyle».

Keine Integration möglich

Die Alten würden die Schweiz füllen und seien obendrein böse, ignorant und rassistisch, schimpft Tuta weiter. Würde man nur Englisch sprechen oder «normales, akademisches Deutsch», könne man in der Schweiz keinen Anschluss finden. Als jemand mit Migrationshintergrund in seinen 20ern oder 30ern habe man in der Schweiz nichts verloren.

Den Vorwurf, sie müsse einen Teil zur Integration beitragen und sich mehr anstrengen, weist Tuta entschieden zurück. Sie behauptet, es gebe in der Schweiz keine Infrastruktur und keine Leute, mit denen man ein Sozialleben aufbauen könne. Zudem sei man mit einem Einkommen von 10'000 Franken im Monat arm und hätte ein sehr gewöhnliches Leben in der Schweiz.

Tuta spaltet das Netz

Tuta polarisiert und spaltet die Kommentare. Einige User fühlen sich von ihr verstanden: «Teures Altersheim trifft den Nagel auf den Kopf.» Auch Schweizer pflichten Tuta bei: «Ich bin in der Schweiz geboren und aufgewachsen und stimme dir komplett zu!»

Anderen stösst die Kritik der Influencerin unangenehm auf. «Ich bin so froh, dass du die Schweiz verlassen kannst! Bitte komm nie zurück!», heisst es in einem Kommentar. Auch ein Brite verteidigt die Schweiz in den Kommentaren: «Das ist nicht wahr. Ich bin Brite und habe kein schlechtes Wort über die Schweizer zu verlieren.» Tuta wird in den Kommentaren nachgesagt, sie sei schlicht neidisch auf den Lifestyle der Alten. Eine Frage dominiert in den Kommentaren: «Warum bist du dann hier?»

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Lob verpackt in Kritik

Nicht zum ersten Mal zieht Tuta über die Schweiz her. Das Land, das sie als Truman-Show-Land betitelt, bekommt auf ihrem Kanal regelmässig sein Fett weg: Es sei eine «ordentliche, sterile, schöne, leere Schachtel voller ignoranter und gemeiner Menschen».

Auch bei augenscheinlichen Komplimenten an das «überbewertetste Land Europas» kann Tuta die Kritik nicht lassen. Die Schweizer Sauberkeit werde schnell mal zur «Obsession». Immerhin: Tuta lobt die effiziente Bürokratie und den «schamlosen Kapitalismus».

Wohin sie auswandern will, sagt sie nicht. Aber: Die Content-Creatorin hat auch einen Wohnsitz in Deutschland.