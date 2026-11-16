Vor zwei Jahren zog die deutsche Lehrerin und Influencerin Milana (35) für einen Job von Hamburg nach Zürich – und sorgte mit einem Video prompt für Empörung im Netz. Mit Blick spricht sie über bösartige Kommentare, Schweizer «Kryptosprache» – und Heimweh.

Deutsche Influencerin spricht über ihr Leben in der Schweiz

Darum gehts Influencerin Milana löste mit einem Video über Schweizer Canapés heftige Kritik im Netz aus

Sie hört regelmässig, sie solle zurück nach Deutschland, und denkt an Erfahrungen ihrer Eltern

Milana verhält sich in der Schweiz bewusst leiser und fühlt sich in Zürich als geduldeter Gast

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Blick: Ihr Video über Schweizer Canapés hat hohe Wellen geschlagen: Darin sagten Sie: «Ich verstehe den Hype nicht.» Haben Sie geahnt, dass belegte Brote einen kulinarischen Glaubenskrieg entfachen?

Milana: Nein, absolut nicht. Ich habe mir überhaupt nichts dabei gedacht, sondern mich immer nur gewundert. Mir sind immer diese Toastbrote mit unterschiedlichen Belägen aufgefallen. Eines Tages beim Metzger dachte ich mir, dass ich mal nachfrage. Sie sahen ganz gut aus, aber recht ungewöhnlich.

Auf Ihren Social-Media-Kanälen und in der Kommentarspalte hagelte es darauf heftige Kritik – auch unter der Gürtellinie.

Ich muss ganz ehrlich sagen: Das hat mich überrascht, hätte ich nicht gedacht. Ich wollte niemanden angreifen, sondern einfach ganz sachlich über meine Wahrnehmung berichten.

Was ich immer wieder gelesen habe: «Geh doch zurück nach Deutschland.» Wie oft schlägt Ihnen dieser Reflex entgegen – und wie nahe geht Ihnen das?

Es kommt regelmässig vor. Teilweise denke ich mir: «Das sind irgendwelche Personen, da kann es mir egal sein, was die sagen.» Manchmal – je nach Verfassung – finde ich es aber schon schade. Ich habe auch in Deutschland einen Migrationshintergrund. Da mussten sich meine Eltern in den Neunzigerjahren tatsächlich auch schon anhören: «Ihr seid Ausländer, geht zurück in euer Land.» Eigentlich dachte ich, ich hätte mich in Deutschland gut integriert. Jetzt ist es so gekommen, dass ich hier schon wieder Ausländerin bin und mir wieder das Gleiche widerfährt. Ich wiederhole quasi das Leben meiner Eltern.

Haben Sie diese Ablehnung trotz des vermeintlich gleichen Kulturkreises unterschätzt?

Damit habe ich nicht so gerechnet. Ich dachte: In beiden Ländern wird Deutsch gesprochen, es ist ganz grob das Gleiche. Dass dann so krasser Gegenwind kommt, hätte ich nicht gedacht – dass Deutsche hier gar nicht so willkommen sind ...

... und Sie erleben diese Ressentiments permanent?

Eher punktuell, weil ich meinen Fokus selbst nicht darauf richte. Es fällt mir eher auf, wenn ich mit anderen zusammen bin und immer dieser Unterschied gemacht wird: Deutsche oder Schweizer? Da denke ich mir: Welchen Unterschied macht das? Ich verstehe mich eher als Europäerin oder Weltbürgerin.

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Ziehen Sie auf Social Media darum mittlerweile bewusst die Handbremse – und passen sich an die oft zitierte Schweizer Zurückhaltung an?

Ja. Ich versuche, vielleicht weniger direkt zu sein. Ich habe mir vorgenommen, nicht immer sofort das auszusprechen, was ich denke, sondern vorher kurz zu überlegen. Gerade wenn ich etwas spannend finde und euphorisch werde, neige ich dazu, lauter aufzutreten oder vorzupreschen. Jetzt habe ich mir vorgenommen, mehr Contenance zu bewahren. Mir haben auch schon Follower geschrieben, ich wirke arrogant. Das möchte ich auf gar keinen Fall.

So würde ich Sie auch nicht beschreiben.

Eigentlich meinen wir es ja gar nicht böse! Wir merken es einfach nur nicht. Und man braucht als Deutsche hier etwas Zeit, um diese Schweizer Mentalität zu verstehen.

Stichwort Sprache – mit welchen Helvetismen haben Sie im Alltag zu kämpfen?

Das Wort «speditiv» war neu für mich, das musste ich erst mal googeln. Ein Arbeitskollege meinte zu mir: «Du arbeitest sehr speditiv.» Ich fragte mich: Was heisst denn speditiv?

So etwas wie «zügig» oder «effektiv».

Später habe ich es einer anderen Kollegin erzählt, und sie meinte: «Ja, weil ihr Deutschen gar nicht speditiv seid.» Generell merke ich: Wenn Schweizer mir versuchen, etwas zu vertickern oder eine Ansage zu machen, ist das immer wie so ein bisschen Kryptosprache. In meinem Kopf ploppen dann drei Optionen auf, und ich muss erst mal nachdenken: Ist das jetzt so gemeint, oder so, oder so? Oft frage ich dann nach: «Willst du mir damit sagen ...?» Aber selbst dann kommt selten eine direkte Ansage.

Sie sind vor zwei Jahren des Berufes wegen von Hamburg in die Schweiz – nach Zürich – gekommen. Fühlen Sie sich eigentlich wohl?

Es ist einfach sehr schwierig, als Mitte-Dreissigjährige neu herzuziehen ohne festen Freundeskreis, während die Familie zu Hause ist. Ich vermisse die Hamburger Offenheit, wo man an der Kasse oder beim Fischbrötchen sofort mit Fremden ins Gespräch kommt. Hier sind die Menschen doch eher für sich.