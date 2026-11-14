Stadion-Vlogs von Influencern verstossen gegen die Richtlinien der SFL. Deshalb geht die Liga gegen die Creator vor. Blick hat mit der SFL und einem betroffenen Influencer gesprochen.

Darum gehts Die SFL geht gegen unerlaubte Spielbilder in Stadion-Vlogs vor.

Der FCZ ist mit dem Content Creator und Stadion Vlogger «FCZKevin» und der SFL im Austausch.

Stadion-Blogger Malick Sosseh (Latteschüsse TV) versteht das Vorgehen der Liga und die rechtliche Lage.

Lynn Piubel Reporterin Sport

Es ist ein Trend, der die Fussballwelt längst erobert hat. Influencer besuchen Spiele, schneiden daraus ein Video und teilen so ihr Stadionerlebnis. So gut die Stadion-Vlogs im Netz angeklickt werden, so umstritten sind sie auch. Denn nicht alle halten sich an die Richtlinien und den Persönlichkeitsschutz.

Auch Schweizer Content Creator teilen wöchentlich ihre Erlebnisse aus den Stadien – und posten teils Spielszenen der Super League auf Social Media. Wegen Letzterem sind diese Videos der Swiss Football League (SFL) aber ein Dorn im Auge.

«Komplett übertrieben und lächerlich»

Das zeigt der Fall des Youtubers «FCZKevin». Der Zürcher nimmt seine Fans mit an die Spiele seines Lieblingsklubs, filmt sich oder die Choreos in der Südkurve während des Spiels, zeigt dabei aber auch Szenen der Partie auf dem Spielfeld. Die Videos werden regelmässig mehrere tausendmal angeschaut.

Die SFL wirft ihm aber vor, mit diesen Videos gegen geltendes Recht zu verstossen, und forderte ihn auf, sie zu löschen. Das Schreiben teilte der FCZ-Fan kürzlich auf Instagram und kritisierte dabei die Liga: «Ich finde es komplett übertrieben und lächerlich, was die SFL da abzieht», nervt sich FCZKevin in einem Video als Stellungnahme.

Wo liegt das Problem?

«Problematisch sind Bewegtbilder des eigentlichen Spielgeschehens, für deren Veröffentlichung auf einem öffentlich zugänglichen Youtube-Kanal oder anderen Social-Media-Plattformen die entsprechenden Rechte beziehungsweise Genehmigungen notwendig sind», erklärt die Liga auf Anfrage von Blick. Daraufhin habe man FCZKevin auf die geltenden Rechtebestimmungen hingewiesen und gebeten, entsprechende Aufnahmen zu löschen.

Die Medienrechte der Super League und Challenge League sind für die Spielzeiten 2025/26 bis 2029/30 an Blue und die SRG vergeben, sie zahlen dafür Millionen von Franken pro Jahr. «Die SFL muss insbesondere vertragliche Verpflichtungen gegenüber ihren Medienpartnern schützen», hält die Liga fest.

Problem mit Persönlichkeitsrechten anderer Fans

Gleichzeitig betont sie, dass es nicht darum gehe, Content von Influencern grundsätzlich zu verhindern: «Grundsätzlich freuen wir uns über Menschen, die sich für unsere Spiele begeistern und diese Begeisterung mit anderen teilen. Es geht deshalb nicht darum, Stadion-Vlogs oder Fan-Content zu verhindern, sondern darum, dass die bestehenden Rechte von allen Parteien respektiert werden.» Auch die Ticketbedingungen der einzelnen Klubs schränken Aufnahmen ein. Häufig erlaubt sind nichtkommerzielle Aufnahmen zum ausschliesslichen Eigengebrauch.

Zudem spielt auch der Persönlichkeitsschutz eine Rolle. Nicht alle Fans auf der Tribüne möchten ungefragt auf Youtube oder Instagram auftauchen. Auch dazu hat die SFL Rückmeldungen erhalten, Fans beklagten sich bei den jeweiligen Heimklubs. Die Liga verweist auf die Persönlichkeitsrechte anderer Personen und auf «ganz grundlegende Regeln zu Verhalten, Anstand und Tonalität».

FCZKevin zu Blick: «Ich werde nichts löschen»

Sollte FCZKevin jetzt weitermachen, könnten die Youtube-Videos auch ein Thema für die Justiz werden. «Bei wiederholten Rechtsverletzungen und ausbleibender Reaktion können letztlich auch rechtliche Schritte notwendig werden», heisst es von der Liga. Er habe gegenüber der SFL aber bestätigt, dass er dies so umsetzen werde.

Gegenüber Blick sagt der Fussball-Influencer: «Ich werde die Inhalte nicht löschen. Die SFL soll mir sagen, was ich in Zukunft besser machen kann und was ich sein lassen soll. Dann mache ich das so. Aber löschen werde ich die Inhalte nicht, weil in dem, was ich seit fünf Jahren mache, viel Arbeit steckt.» Es seien für ihn Erinnerungen, welche er nicht löschen wolle.

FCZ sucht das Gespräch – Angebot landet auf Social Media

Und was meint der FCZ selbst? Auf Anfrage von Blick erklärt der Klub: «Grundsätzlich freuen wir uns, dass sich unsere Fans für den FCZ und die Spiele interessieren und diese Begeisterung auch teilen wollen. Gleichzeitig setzt sich der FC Zürich aber auch dafür ein, dass die geltenden Regeln und Gesetze eingehalten werden. Wir sind zu diesem Thema im Austausch mit der Swiss Football League und mit FCZKevin.»

Die schriftliche Anfrage des FCZ an FCZKevin landete ebenfalls mit einem Screenshot auf dessen Social-Media-Kanal. Darin werden mehrere Datumsvorschläge für ein Treffen gemacht. «Sie wollen mit mir über meine Stadion-Vlogs sprechen. Ich wollte schon immer, dass der FCZ sich bei mir meldet, aber ich weiss nicht, ob es positiv oder negativ ist», sagt der FCZ-Fan dazu auf Tiktok.

Creator «Latteschüsse TV» lobt Umgang mit Liga

Schon vor FCZKevin musste die Liga einzelne Creator auf die Richtlinien hinweisen: «Es ist nicht der einzige Fall, bei dem die SFL aufgrund rechtsverletzender Inhalte mit dem Urheber Kontakt aufgenommen hat.»

Einer, der den Kontakt zur Liga selbst gesucht hat, ist der Schweizer Fussball-Influencer Malick Sosseh vom Kanal «Latteschüsse TV», der kürzlich auch mit Blick zusammengearbeitet hat. Er lädt ebenfalls Videos aus den Stadien hoch und informierte sich proaktiv bei der Liga über seinen Handlungsspielraum, wie er Blick erzählt: «Die SFL hat bestätigt, dass im Stadion gefilmt werden darf, aber ohne dass man das Spiel sieht. Da sind sie uns schon entgegengekommen.»

Dafür, dass die SFL entsprechende Richtlinien durchsetzen müsse, habe er Verständnis. «Die SFL muss die Interessen ihrer Partner einhalten. Diese zahlen viel Geld und es ist ein Witz, wenn die Spielszenen dann gratis auf Youtube zu sehen sind.» Die aktuellen Rahmenbedingungen würden es aber den Creators in Schweizer Stadien erlauben, guten Content zu erstellen.

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