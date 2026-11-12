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Vertrag vorzeitig verlängert
Torjäger Labeau bleibt beim FC Thun

Der FC Thun kann weiter auf die Dienste von Brighton Labeau zählen. Er hat seinen Vertrag bis 2028 verlängert.
Publiziert: vor 2 Minuten
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Trägt bis 2028 das Trikot des FC Thun: Brighton Labeau.
Foto: keystone-sda.ch
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Fabienne Kleinhenz

Torjäger Brighton Labeau (30) verlängert seinen Vertrag beim FC Thun. Der Captain der Nationalmannschaft von Martinique hat seine Treffkünste bereits unter Beweis gestellt. Wettbewerbsübergreifend erzielte Labeau in der laufenden Saison elf Treffer.

Er verlängert seinen ursprünglich bis 2027 laufenden Vertrag um ein weiteres Jahr bis Sommer 2028. «Der FC Thun freut sich, die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Brighton Labeau fortzusetzen und auch in Zukunft auf seine sportlichen und menschlichen Qualitäten zählen zu dürfen», heisst es in der Pressemitteilung.

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