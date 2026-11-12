Der FC Thun kann weiter auf die Dienste von Brighton Labeau zählen. Er hat seinen Vertrag bis 2028 verlängert.

Fabienne Kleinhenz

Torjäger Brighton Labeau (30) verlängert seinen Vertrag beim FC Thun. Der Captain der Nationalmannschaft von Martinique hat seine Treffkünste bereits unter Beweis gestellt. Wettbewerbsübergreifend erzielte Labeau in der laufenden Saison elf Treffer.

Er verlängert seinen ursprünglich bis 2027 laufenden Vertrag um ein weiteres Jahr bis Sommer 2028. «Der FC Thun freut sich, die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Brighton Labeau fortzusetzen und auch in Zukunft auf seine sportlichen und menschlichen Qualitäten zählen zu dürfen», heisst es in der Pressemitteilung.

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