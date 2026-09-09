Die Grenchner Stadtwerke investieren 34 Millionen Franken in einen Windpark auf dem Grenchenberg SO. Im Extremfall steuert der Bund Subventionen in Höhe von 135 Millionen bei. SVP-Nationalrat Rémy Wyssmann spricht sich dagegen aus. Unsere Community ist sich uneinig.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft SVP-Nationalrat Wyssmann kritisiert Subventionen für Grenchenberg-Windpark

34 Millionen Franken von SWG und bis 135 Millionen Franken Bundessubventionen

Leser sind gespalten: Kritik an Fördergeldern, aber auch Unterstützung für Windkraft

Alessandro Kälin Redaktor Community

SVP-Nationalrat Rémy Wyssmann (59) ist ein entstehender Windpark ein Dorn im Auge. 34 Millionen Franken investieren die Grenchner Stadtwerke (SWG), um das Projekt auf dem Grenchenberg SO umzusetzen. Zudem dürfte der Bund in den nächsten Jahren Subventionen in einer Höhe von bis zu 135 Millionen Franken beitragen. Besonders diese Summe geht für Wyssmann entschieden zu weit. «Windturbinen sind zu einer riesigen Geldmaschinerie geworden», kritisiert er.

SWG-Geschäftsleiter Lars Losinger (64) steht für seine Windräder ein. Laut ihm entsprechen die Fördergelder klar den Bestimmungen des Bundes. Auch das Bundesamt für Energie verteidigt die Zusagen. In unserer Community sind die Meinungen gespalten. Leserinnen und Leser diskutieren darüber, ob dieses Mass an staatlicher Unterstützung noch vertretbar ist.

«Windkraft lohnt sich hauptsächlich für das Bankkonto der Betreiber»

Eine Mehrheit der Leserschaft ist ebenfalls empört über die dreistellige Millionensumme an Fördergeldern. Marcel Lader kann es kaum glauben: «Das ist für mich schlicht Raub am Steuerzahler und gehört boykottiert. Wenn für einen Windpark im Extremfall bis zu 135 Millionen Franken an Fördergeldern fliessen können, stimmt etwas nicht.» Georg Huber ist ebenfalls aufgebracht: «Was diese Windradbetreiber machen, ist pure Abzocke!»

Michael Widmer kommentiert: «Windkraft lohnt sich hauptsächlich für das Bankkonto der Betreiber, wie mir scheint.» Walter Meier kritisiert ebenfalls: «Hier wird das Geld von uns Strombezügern zum Fenster herausgeworfen! Der Stellenwert von erneuerbaren Energien wird entschieden zu hoch gewertet.» Für Bernhard Müller wird damit klar: «Ein weiterer Beweis, dass Windkraft in der Schweiz ein Fehlschuss ist und bleibt.»

Auch Patrick Meier gehört zu den Kritikern. Er hebt hervor: «Wenn eine Technologie dermassen subventioniert werden muss, ist sie nicht marktfähig. Am Schluss zahlt nur wieder der einfache Bürger.» Frank Riedener ist überzeugt: «Subventionen dieser Art schaden uns nur. Lasst die Technologie offen und die Unternehmen investieren, dann setzt sich automatisch die beste Lösung durch.»

«Hier wird bewusst unlauter Stimmung gegen Windkraft gemacht!»

Doch auch die Befürworter von Windparks sind in den Kommentaren vertreten. Kurt Oberle setzt sich als einer von vielen für die erneuerbare Stromquelle ein: «Windanlagen gehören zu den günstigsten und nachhaltigsten Stromlieferanten. Klar sind sie durch Subventionen für die Betreiber extrem gewinnbringend, aber sie sollen ja auch gefördert werden.» Chris Hoss merkt an: «Andere Länder investieren Milliarden in solche Zukunftstechnologien. Aber wir leiden in der Schweiz an viel zu vielen Bremsern.»

Kurt Nussbaum versteht die Aufregung nicht: «Wenn man die immensen Kosten für Planung, Bau, Betrieb und Unterhalt solcher Windkraftanlagen mit einberechnet, macht das absolut Sinn.» Michael Schnegg ist ebenso überzeugt: «Einmalig 135 Millionen in einen Windpark zu investieren, ist definitiv nachhaltiger als so manch anderes Energieprojekt.»

Chris Hoss rügt: «Hier wird bewusst unlauter Stimmung gegen Windkraft gemacht! Und an vorderster Front wieder ein SVP-Mann, der erneuerbare Energien ausbremsen will.» Thomas Wiedmer fragt: «Will Wyssmann stattdessen Subventionen, damit wir Atomkraftwerke bauen können? Diese wären ohne solche Beträge sicherlich auch nicht wirtschaftlich tragbar.»