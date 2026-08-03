Ceuta im Ausnahmezustand: Rund 60'000 Migranten gelangten in kürzester Zeit in die spanische Exklave. Die Bilder lösten auch in der Blick-Community eine hitzige Debatte aus. Viele Leser fordern ein konsequenteres Vorgehen der Politik – in Europa wie auch in der Schweiz.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Rund 60'000 Migranten gelangten nach Ceuta

Der Ansturm löste eine neue Migrationsdebatte aus

Viele Leser fordern strengere Kontrollen und Konsequenzen

Eva Kunz Senior Community Editorin

Dramatische Bilder aus der spanischen Exklave Ceuta: Innert kurzer Zeit gelangten laut Behörden rund 60'000 Migranten an das nordafrikanische Küstengebiet. Mindestens 72 Menschen kamen bei den Fluchtversuchen ums Leben. Spanien setzte erstmals seit 2021 wieder das Militär zur Grenzsicherung ein. Inzwischen sind mehr als 48'000 Menschen nach Marokko zurückgekehrt, rund 1700 halten sich weiterhin in Ceuta auf.

«Unruhe in Europa! War das das Ziel?»

Das Thema beschäftigt auch die Blick-Community. Viele Leser sehen den Ansturm auf Ceuta mit Sorge. Verena Winterberg kommentiert: «Eines hat man mit diesem Ansturm erreicht: Unruhe in Europa! War das das Ziel? Da wird noch einiges auf uns zukommen.» Werner Bangerter schreibt in dieselbe Richtung: «Solche Szenen werden sich immer häufiger wiederholen. Es hilft alles nichts: Jedes Land muss zwingend wieder zu starken Grenzkontrollen zurückkehren.» Die Forderung nach strengeren Massnahmen wie einer Verschärfung der Grenzkontrollen findet sich in zahlreichen weiteren Beiträgen.

«Jungen Menschen bessere Perspektiven ermöglichen»

Bei manchen Kommentatoren und Kommentatorinnen steht zudem die Befürchtung im Raum, dass sich solche Massenereignisse künftig häufen dürften: «Mittlerweile sollte jeder die Mechanismen und die Dynamik hinter solchen Ereignissen kennen», gibt Eugen Huber zu bedenken. Die Pull-Effekte seien gigantisch und mit Social Media rasend schnell. «Angesichts von Millionen Menschen in Afrika, die Europa als Paradies sehen, muss man klare Zeichen setzen.» So fordert der Leser eine konsequentere Rückführungspolitik statt «Willkommenskultur» und plädiert dafür, statt Sozialleistungen in Europa stärker in Wirtschaft und Entwicklung vor Ort zu investieren.

Andere sehen die Ursachen vor allem in fehlenden Perspektiven für Junge. «Marokko ist für die EU ein wichtiger Partner, wirtschaftlich, aber auch in Sicherheits- und Migrationsfragen», schreibt etwa Leserin Claudia Conus. «Gerade deshalb sollte Europa diese Zusammenarbeit stärker nutzen, um jungen Menschen bessere Zukunftsperspektiven zu ermöglichen.» So werde ihnen eine Zukunft in ihrer Heimat ermöglicht und damit auch die Ursachen der Migration bekämpft. «Man hilft damit sowohl Marokko als auch Europa.»

Leser kritisieren Schweizer Migrationspolitik

Die Ereignisse in Ceuta haben auch in der Schweiz eine politische Debatte ausgelöst. Während bürgerliche Politiker schärfere Grenzkontrollen und Sofortmassnahmen fordern, betonen Vertreter von SP und Grünen die humanitäre Verantwortung sowie die Bedeutung legaler Fluchtwege. Das Staatssekretariat für Migration (SEM) rechnet derzeit nicht mit einem plötzlichen Anstieg der Migration in die Schweiz.

Der Tenor in den Kommentaren zur Schweizer Migrationspolitik ist deutlich: Viele Leserinnen und Leser fordern ein konsequenteres Vorgehen, stärkere Kontrollen und raschere Rückführungen. Besonders häufig wird von der Community kritisiert, dass die Schweiz zu wenig gegen die Folgen der Migration unternehme. Gleichzeitig fordern einige Stimmen, stärker in Ursachenbekämpfung und bessere Perspektiven in den Herkunftsländern zu investieren.