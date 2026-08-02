Immer noch harren Tausende Migranten in Ceuta aus. Blick konnte mit einigen von ihnen sprechen. Darunter auch dem 19-jährigen Adam aus Marokko. Sie erzählen, wo sie jetzt am liebsten hinwollen.

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Samuel Schumacher Ausland-Reporter

Adam (19) hat genug von Ceuta. Sechs Tage war er der junge Marokkaner hier, kam herübergeschwommen mit seinen beiden Schwestern, wie die meisten der über 50'000 Migranten, die die spanische Exklave an Marokkos Nordküste vergangene Woche regelrecht überfielen.

«Statt einer Unterkunft kriegten wir nur Schläge», erzählt er. Ganz anders war es für Migrant Adam damals in der Schweiz. «Wie Sommerferien» sei ihm seine Zeit als Illegaler in Thun, Bern und Basel vorgekommen, sagt der 19-Jährige. Zurück in die Schweiz aber will er nicht – genauso wenig wie alle anderen Migranten, mit denen Blick in Ceuta sprechen konnte. Der Grund dafür ist einfach.