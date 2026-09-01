Zahlen des Bundes zeigen, der Wohnraum in der Schweiz ist sehr ungleich verteilt. Ein Schweizer hat im Durchschnitt doppelt so viel Fläche zur Verfügung wie etwa ein Nordmazedonier. Rentner- und Einzelhaushalte brauchen zudem sehr viel Raum. Unsere Community diskutiert.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schweizer haben durchschnittlich 50,3 Quadratmeter Wohnfläche pro Person

Nordmazedonier in der Schweiz nutzen nur 25,1 Quadratmeter Wohnfläche

Bund prüft Möglichkeiten für Rentner zugunsten von Familien umzuziehen

Alessandro Kälin Redaktor Community

In der Schweiz bestimmt auch die Nationalität, wie man wohnt. Das wird in den Zahlen des Bundes ersichtlich. Während Schweizer im Durchschnitt eine Wohnfläche von 50,3 Quadratmetern pro Person zur Verfügung haben, müssen Ausländer teilweise mit deutlich weniger auskommen. Bei Zuzügern aus Nordmazedonien sind es beispielsweise nur 25,1 Quadratmeter, also gerade mal halb so viel.

Dass Schweizer mehr Platz haben, hat laut dem Soziologen Ganga Jey Aratnam (53) mehrere Gründe. Zum einen bleiben Rentner auch nach dem Auszug der Kinder oftmals in ihren grossen Häusern und Wohnungen. Ausserdem leben viele junge Schweizerinnen und Schweizer vermehrt in Einpersonenhaushalten. Hinzu kommt, dass sich die Schweizer Bevölkerung schlicht mehr Wohnraum leisten kann, erklärt Aratnam.

Aufgrund der Wohnungsnot hat der Bund bei Rentnern bereits nach Möglichkeiten gesucht, um sie zugunsten von Familien in kleinere Wohnungen zu locken. Unserer Community gefallen solche Ansätze ganz und gar nicht. Auch die Wohnraumungleichheit nach Nationalität wird in der Kommentarspalte zum Diskussionspunkt.

«Das ist eine reine Neiddebatte»

Viele Leserinnen und Leser verteidigen ihren Wohnraum. Martin Widmer protestiert etwa: «Wie ich wohne, geht niemanden etwas an! Vor allem nicht den Staat.» Sandra Galander argumentiert ebenso: «Unser Land, unser Wohnraum. Ich bewohne so viel Fläche, wie ich will.»

Andi Fust fragt: «Sollen wir uns dafür jetzt schlecht fühlen? Wer sich hier anstrengt und viel arbeitet, darf sich auch ein grosses Haus leisten.» Auch für Patrick Burkart ist klar: «Wir Schweizer müssen uns nicht ständig für alles entschuldigen, was wir uns erarbeitet haben!» Heinz Boss fügt an: «Viele Schweizer mit grossem Wohnraum haben dafür ein Leben lang auf vieles verzichtet. Das ist eine reine Neiddebatte.»

«Nichts ändert sich im Verlauf des Lebens so wie die Wohnsituation»

Laut einer weiteren Lesergruppe erzählen die blossen Zahlen nicht die ganze Geschichte. Peter Deput differenziert: «Es ist eine Sache der Prioritäten. Gewisse Kulturen legen Wert auf viel Wohnraum, andere auf ein schönes Auto oder viele Kinder. Der Wohnraum leitet sich aus diversen Faktoren ab.» Auch Klaus Müller ist überzeugt: «Es ist eine Frage der Lebensziele. In jungen Jahren habe ich sehr beengt gewohnt. In dieser Zeit habe ich für grossen Wohnraum gespart.»

Laut Melanie Lageder kommt bei Ausländern ein weiterer Faktor hinzu: «Viele haben in ihrem Heimatland noch eine Wohnung oder ein Haus. Somit müsste man diese Quadratmeter auch dazurechnen.» Christoph Jost schreibt ebenso: «Ich kenne nur wenige Mazedonier, die in ihrem Heimatland kein Wohneigentum haben.»

Axel Zerbe kommentiert: «Nichts ändert sich im Verlauf des Lebens so wie die Wohnsituation. Manche leben auch im Alter noch grossräumig, andere specken ab. So Ausreisser gibts nach oben und unten immer.»

«Und wieder sind anscheinend die Rentner das Problem»

Wo sich viele aus der Community einig sind: Renter aus ihrem Wohnraum zu vertreiben, ist der falsche Ansatz. René Bürki kritisiert: «Ein Leben lang gearbeitet, gespart und Kinder grossgezogen. Jetzt sollen sie Platz machen? Nein danke!» Rolf Ulrich hat ebenso kein schlechtes Gewissen: «Mein ganzes Leben hab ich hart gearbeitet, jetzt im Ruhestand lass ich es mir gut gehen.»

Marcus Wälti hebt zudem hervor: «Ich bin Rentner und wohne mit meiner Frau in unserem Einfamilienhaus mit 300 Quadratmetern. Heute könnte ich mir eine vergleichbare Wohnung gar nicht mehr leisten. Deshalb bin ich praktisch gezwungen, in meinem Haus zu bleiben.»

Sandra Huber ist aufgebracht: «Und wieder sind anscheinend die Rentner das Problem. Ich lasse mir doch nicht vorschreiben, wie ich wohnen möchte!» Auch Yvonne Müller ist desillusioniert: «Wenn der Bund prüft, wie die Alten Platz für andere machen können, frage ich mich, was ein Schweizer in Bern überhaupt noch wert ist.»