Die Gemeinde Hünenberg ZG gibt bei der Vergabe ihrer Wohnungen künftig Einheimischen den Vorzug. Damit ist sie nicht allein.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Hünenberg vergibt Gemeindewohnungen nur noch an Personen mit Ortsbezug

Neue Regel: pro Zimmer mindestens eine Person, Wohnzimmer ausgenommen

In anderen Gemeinden gibt es ebenfalls Massnahmen, etwa Zonen nur für Einheimische

Janic Urech Redaktor Politik

Nach Hünenberg im Kanton Zug zu zügeln, ist attraktiv. Wohnraum ist entsprechend begehrt – und für Einheimische zunehmend unerschwinglich. Das beschäftigt auch die lokalen Behörden. Wer sich in Zukunft für eine gemeindeeigene Wohnung bewirbt und keinen Bezug zum Dorf hat, hat nun kaum mehr eine Chance.

Denn die Gemeinde bevorzugt Mieter, die entweder schon in Hünenberg leben, zuvor lange im Dorf gelebt haben oder dort schon seit langem arbeiten. Wer dies nicht vorweisen kann, hat das Nachsehen. Das geht aus neuen Richtlinien der Gemeinde hervor, über die auch Zentralplus berichtet hat.

Neben dem Ortsbezug ist es neu auch Bedingung, dass die Wohnung effizient genutzt wird. Die Gemeinde schreibt vor, dass pro Zimmer eine Person in der jeweiligen Wohnung leben muss. Dabei kann lediglich ein Wohnzimmer abgezogen werden. Mit diesen Massnahmen reagiert Hünenberg auf eine Motion der lokalen Jungen Mitte, die mehr Wohnraum für die einheimische Bevölkerung verlangte.

Viele Zuger Gemeinden boomen, gerade wegen des Zuzugs gut verdienender und steuerstarker Einwohner. Auch in Hünenberg gibt es seit längerem eine politische Debatte um Verdrängung, steigende Preise, Expats und Neubauten, die die Landschaft zupflastern könnten.

Auch andere Gemeinden handeln

Mit dem Schritt sind die Hünenberger allerdings nicht die Ersten. Auch die Gemeinde Celerina GR im Engadin berücksichtigt bei ihren Mietwohnungen zuerst Personen, die bereits im Dorf wohnen oder dort aufgewachsen sind.

Allgemein sind Wohnungen für Einheimische in Tourismusgebieten oft ein Politikum. Durch die grosse Nachfrage nach Ferienwohnungen wird der Wohnraum für Ortsansässige knapp. Deshalb gibt es vielerorts Projekte, um Erstwohnungen zu fördern.

In Lantsch/Lenz GR gibt es sogar eine Zone im Dorf, in der ausschliesslich Einheimische einziehen dürfen. Mit der engen Definition, wer als Einheimischer gilt, geht Hünenberg jedoch besonders weit.