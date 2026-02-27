Eine Samsung-Nutzerin warnt vor einem fehlerhaften Sicherheitsupdate. Dieses legte mehrere Dienste auf ihrem Mobiltelefon lahm, darunter auch ihr E-Banking. Die Leserschaft berichtet von ähnlichen Fällen und gibt Tipps zur Prävention.

Betroffene verlieren Daten wie Kontakte, Termine und E-Banking-Zugriff

Alessandro Kälin

Ein neues Sicherheitsupdate legt Samsung-Handys lahm. Herta Stalder (67) spricht als Samsung-Galaxy-Nutzerin bei Blick. «So viel, was ich im Alltag brauche, ist auf diesem Handy. Und jetzt ist alles nutzlos», berichtet sie.

Diverse Applikationen und Daten sind defekt oder ganz von ihrem Smartphone verschwunden: Spotify, Kontakte, Termine und unglücklicherweise auch ihr E-Banking. Dabei ist sie nicht die Einzige. Mehrere Leserinnen und Leser meldeten ebenfalls Probleme, die mehrheitlich, aber nicht ausschliesslich, mit der S22-Reihe auftreten.

«Bei Samsung konnte niemand helfen. Eine Frechheit!»

Viele aus der Leserschaft haben seit dem Update mit denselben Problemen zu kämpfen. Pascal Brühwiler ist einer von ihnen: «Ich habe seit dem Update Hunderte von meinen Kontakten verloren. Fast täglich erscheinen ‹neue Fotos› die ich schon gelöscht habe.» Auch weitere Probleme seien bei ihm aufgetaucht. Er führt weiter aus: «Bei Samsung konnte mir niemand weiterhelfen. Einfach nur eine Frechheit!»

Manu Schneider schildert ebenso: «E-Banking, Twint und Spotify gehen bei mir nicht mehr. Dumm gelaufen bei Samsung, aber es hätte auch einen anderen Hersteller treffen können.» Auch bei Richard Bichsel kam es zu Problemen: «Mir ist exakt das Gleiche passiert. Leider keine Unterstützung seitens Samsung.»

Nutzerinnen und Nutzer wie Rudolf Megert fürchten nun, ebenfalls bald zu den Betroffenen zu gehören: «Das ist bedenklich. Wir haben fünf Samsung-Geräte in unserem Haushalt. Ich frage mich, welche Modelle und Android-Versionen noch betroffen sein werden.»

«Wichtige Daten gehören nicht nur auf ein Handy»

In der Kommentarspalte geben derweil viele Leserinnen und Leser Empfehlungen ab, wie man solche Situationen verhindern kann. René Althaus rät allen Handynutzern: «Ich habe zwar ein iPhone, nichtsdestotrotz mache ich wöchentlich ein Gesamt-Backup. Dann kann ich zumindest alle Daten wieder herstellen.» Auch Daniel Mäder empfiehlt: «Deswegen, vor jedem Update immer ein Backup erstellen!»

Roberto Gaberell geht noch weiter: «Wichtige Daten gehören nicht nur auf ein Handy. Die wichtigsten sind separat abgespeichert, auf der SIM-Karte. Hatte noch nie Probleme.» Reto Schenker setzt ebenfalls auf Absicherung: «Daten in der Cloud und mindestens zwei Handys hilft ungemein.»

Ernst Huber hält sich mit Updates zur Sicherheit immer eine Weile zurück: «Man sollte immer ein paar Wochen warten mit dem Aktualisieren. Das gilt schon seit den 90ern mit Windows.»