Für Swisscom-Kunden wird es künftig noch teurer. Internet- und Mobile-Tarife kosten ab April 1.90 Franken mehr pro Monat. Die Community geht da nicht mit – viele überlegen sogar, den Anbieter zu wechseln.

Darum gehts Swisscom erhöht ab 1. April 2026 Preise für Abonnements

Internet und Mobile werden monatlich um 1.90 Franken teurer

Millionen von Abo-Kunden sind bei der grössten Telekomanbieterin Swisscom unter Vertrag. Nun will diese ihre Preise per 1. April 2026 erhöhen. Dies betrifft zahlreiche Abonnements. Internet und Mobile werden monatlich um 1.90 Franken teurer, TV- und Festnetzpakete um 90 Rappen.

Betroffen sind sowohl Neu- als auch Bestandskunden. Swisscom begründet den Schritt mit strukturellen Veränderungen im Telekommarkt und sinkenden Umsätzen pro Kunde, während Grundversorgungs-, Prepaid- oder reine Daten-Abos ausgenommen bleiben.

Swisscom-Kunden aus der Community überlegen sich Wechsel

Wir haben euch gefragt, ob ihr davon betroffen sein werdet und nun überlegt, zu einem anderen Anbieter zu wechseln. Über 7300 Teilnehmende haben mitgemacht.

Es zeigt, sich, dass ganze 37 Prozent sogar bereit sind, wegen dieser Preiserhöhung den Telekom-Anbieter zu wechseln. 20 Prozent sind noch unsicher. Und 25 Prozent wollen der Swisscom treu bleiben.

«Irgendwann können sich das einfach nicht mehr alle leisten»

Peter Bischoff ist einer von vielen, die aufgebracht über die Preisanpassung sind. Er kritisiert: «Eine bodenlose Frechheit gegenüber langjährigen Kunden, die Abopreise sind eh schon hoch genug.» Fredi Meier fühlt sich gar motiviert, den Telefonanbieter zu wechseln. «Wollte schon länger wechseln, jetzt mach ich das.» Kurt Wüthrich ist ihm da schon einen Schritt voraus: «Zum Glück habe ich meine Swisscom-Abos im Dezember gekündigt.»

Auch Roger Utz ist hässig: «Da gehe ich zur Konkurrenz», kommentiert er, «bestehende Kunden belohnen, statt immer die neuen, welche ständig wechseln!» Er sieht auch für die Swisscom gravierende Nachteile mit diesen Preisanpassungen: «Wenn 5 Prozent der Kunden wegläuft, ist das eine Minusidee vom Management!»

Sandra Haenggi sorgt sich, dass der Telekomanbieter bald zu teuer ist: «Irgendwann können sich das einfach nicht mehr alle leisten. Dann verlieren sie Kunden, statt welche dazuzugewinnen.» Es gewännen die, die auf ihre Kunden Acht geben und sich auf deren Bedürfnisse konzentrieren. Sie fügt hinzu: «Für viele ist das Natel nicht nur ein Spielzeug, sondern ein wichtiges Hilfsmittel im Alltag und Notfall.»

«Diese Preiserhöhung macht kaum etwas aus»

Andere hingegen finden die Aufregung unverhältnismässig. Sandy Thomas ist eine davon: «Ein Riesentheater wegen der Preiserhöhung, aber jedes Jahr ein neues Handy für über 1000 Franken kaufen.»

Andi Müller argumentiert aus derselben Ecke: «Diese Preiserhöhung macht, auch aufs Jahr gesehen, kaum etwas aus. Wem es trotzdem nicht passt, kann ja wechseln.» Er bleibe auf jeden Fall bei Swisscom und sei sehr zufrieden mit der Leistung.