Nach der grossen TV-Panne bei Swisscom sind viele Kundinnen und Kunden noch immer verärgert. Unsere Leserschaft bemängelt vor allem die Kommunikation und stellt klare Forderungen an die Swisscom.

Darum gehts Swisscom-TV-Boxen fielen erneut aus; Ursache war defekte Hardware im Datencenter

Umfrage: 46 Prozent der Leserschaft fordern transparente Kommunikation bei Ausfällen

43 Prozent wünschen automatische Entschädigung; Preise werden stark kritisiert

Alessandro Kälin

«Überhaupt nichts ist behoben und niemand ist erreichbar!», hat Blick-Leserin Natalie Wermelinger am Dienstagmorgen ihrer Unmut in der Kommentarspalte Luft gemacht. «Es hätte geholfen, wenn auf allen Kanälen eine Meldung rausgegangen wäre», kommentierte Hansjörg Krebs am Vorabend entrüstet. So hätte er nicht stundenlang mit Reset und Powerunterbruch versucht, das System zum Laufen zu bringen.

Beide beziehen sich auf die TV-Panne der Swisscom, die die betriebenen Kanäle des Anbieters unerreichbar machten – das erste Mal am Montagabend, und nun, am Dienstagmorgen schon wieder. Laut Sprecherin Annina Merk mussten weitere Massnahmen ergriffen werden, weswegen es zu erneuten technischen Schwierigkeiten kam. Als Problemquelle machte man «defekte Hardware in einem Datencenter» aus.

Die Swisscom erntet für die Panne scharfe Kritik. Unsere Leserinnen und Leser sind darüber aufgebracht, wie mit dem Problem umgegangen wurde. Was würde sich unsere Community in einem solchen Fall von Swisscom wünschen?

Das ist der Community bei Ausfällen am wichtigsten

Eine nicht repräsentative Umfrage mit knapp 3000 Teilnehmenden zeigt, dass sich ganze 46 Prozent bei Ausfällen eine regelmässige und transparente Kommunikation wünschen. Weitere 43 Prozent fordern eine automatische Entschädigung für Betroffene.

Nur 8 Prozent der Umfrage-Teilnehmer ist eine Entschuldigung wichtig, während für 3 Prozent gar keine zusätzlichen Massnahmen nötig sind. Die zwei grossen Knackpunkte der Umfrage werden auch in der Kommentarspalte von vielen thematisiert.

«Die Kommunikation war laienhaft, liebe Swisscom»

Obwohl der Ausfall über die Swisscom-Website kommuniziert wurde, kreiden Leserinnen und Leser den Informationsfluss während des Ausfalls an. «Dass ich auf die Blick-Seite gehen muss, um eine Information über Störungen im Bluewin TV zu erhalten, irritiert mich. Wenn sie schon Probleme haben, dann bitte auch überall kommunizieren», kommentiert etwa Heinz Zeller. Leser Peter Rösler kommentiert gar: «Die Kommunikation zu dieser Störung war laienhaft, liebe Swisscom.»

Für viele wurden die übrigen Swisscom-Kanäle schlicht zu wenig genutzt. So schreibt Carlo Fellmann: «Die meisten haben das Handy-Abo im Paket bei Swisscom. Wenigstens da hätte man noch informieren können.» Daniel Regli fragt ebenfalls: «Warum informiert Swisscom nicht via SMS über Störungen?»

«Hauptsache die Preise erhöhen und die Leistung verschlechtern»

Auch hier fordern viele Leserinnen und Leser eine Entschädigung für die Unannehmlichkeiten. Cyrill Bärtsch kommentiert: «Eigentlich gut, mal einen Abend ohne Fernseher. Aber was ist die Entschädigung dafür? Eine Meldung, dass es weiter geht, ist schlicht zu wenig.» Pascale Gerber schliesst sich an: «Swisscom ist der teuerste Anbieter, da sollte mindestens eine Gutschrift drin liegen.»

Die steigenden Preise der Swisscom werden bei vielen Kommentarschreibern zum Thema. So Ilse Strebel: «Wie werden wir entschädigt? Wir zahlen bei der Swisscom schliesslich so viel wie sonst bei kaum einem Anbieter.» Auch Sabine Gasser kritisiert: «Hauptsache die Preise erhöhen und die Leistung verschlechtern. Ich erwarte Rabatt auf der kommenden Rechnung.»

Peter Dem fügt an: «Noch nichts von Entschädigung, aber immer mehr Kohle verlangen geht!» Auch Leon Schmid schreibt: «Ironischerweise habe ich heute von Swisscom eine Mail erhalten, dass die Abopreise für TV, Festnetz und Internet erhöht werden! Was für ein Service!»