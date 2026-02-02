Die Swisscom hat massive Probleme mit ihren TV-Dienstleistungen. Der Telekomanbieter arbeitet an deren Behebung. Und verspricht Besserung «im Verlauf des Abends».

Zur besten Sendezeit hat die Swisscom massive Probleme mit ihren TV-Dienstleistungen. «Meine TV-Box geht nicht, die Hotline ist so überlastet, dass man nicht anrufen kann!», nervt sich ein Blick-Leser. Ein anderer berichtet: «Derzeit geht bei der Swisscom nichts mehr. Das ganze TV ist tot, bereits schon seit 17 Uhr!»

Auf dem Portal Allestörungen sind schon über 5000 Meldungen eingegangen.

Die Swisscom schreibt auf ihrer Homepage, dass man an der Behebung der Störung arbeite und die Unannehmlichkeiten bedaure. Die Störung soll «im Verlauf des Abends» behoben werden.

Eine Blick-Anfrage an die Swisscom ist noch offen. Gegenüber der Nachrichtenagentur AWP erklärte eine Swisscom-Sprecherin, es seien Kundinnen und Kunden betroffen, die den Fernseher nach 17 Uhr eingeschaltet hatten. Sei das Gerät um diese Zeit schon angeschaltet gewesen, träten keine Probleme auf. Wann die Störung behoben sein werde, konnte Swisscom gegen 20.30 Uhr allerdings nicht sagen.

Auf X beklagen sich die User und machen sich lustig.

