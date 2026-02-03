Darum gehts
- Swisscom blue TV erneut am Dienstagmorgen gestört, Problemquelle noch unklar
- Am Montag massive Ausfälle zur besten Sendezeit, TV von 17 bis 22 Uhr tot
- Seit 6:00 Uhr bereits Hunderte Störungsmeldungen auf Allestörungen.ch eingegangen
Bei den Fernseh-Dienstleistungen von Swisscom ist der Wurm drin. Nachdem bereits gestern etliche TV-Boxen nicht funktionierten, ist Swisscom blue TV auch am Dienstagmorgen wieder beeinträchtigt. Das bestätigt der Telekomanbieter auf seiner Website.
Auf dem Störungsportal Allestörungen.ch gehen seit 6 Uhr Hunderte Meldungen ein.
Zur besten Sendezeit war Funkstille
Bereits am Montag hatte die Swisscom massive Probleme mit ihren TV-Dienstleistungen – zur besten Sendezeit. «Meine TV-Box geht nicht, die Hotline ist so überlastet, dass man nicht anrufen kann!», enervierte sich ein Leser gegenüber Blick. Ein anderer berichtete: «Derzeit geht bei der Swisscom nichts mehr. Das ganze TV ist tot, bereits schon seit 17 Uhr!»
Um 22 Uhr gab die Swisscom dann Entwarnung: Die Störung sei behoben. «Swisscom blue TV und unsere Swisscom blue TV App stehen wieder vollumfänglich zur Verfügung», teilte der Telecom-Riese auf verschiedenen Kanälen mit. Als Problemquelle machte das Unternehmen «eine defekte Hardware in einem Datencenter» aus. Ob dies auch der Grund für den Blue-TV-Blackout am Dienstag ist und wie lange die Störung dauert, ist noch unklar. Eine Anfrage von Blick ist ausstehend.