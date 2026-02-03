Schon wieder eine Störung bei Swisscom: Die TV-Dienstleistungen sind beeinträchtigt, Swisscom-Spezialisten arbeiten an der Behebung. Bereits am Montagabend war Blue TV ausgefallen.

Darum gehts Swisscom blue TV erneut am Dienstagmorgen gestört, Problemquelle noch unklar

Am Montag massive Ausfälle zur besten Sendezeit, TV von 17 bis 22 Uhr tot

Seit 6:00 Uhr bereits Hunderte Störungsmeldungen auf Allestörungen.ch eingegangen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Bei den Fernseh-Dienstleistungen von Swisscom ist der Wurm drin. Nachdem bereits gestern etliche TV-Boxen nicht funktionierten, ist Swisscom blue TV auch am Dienstagmorgen wieder beeinträchtigt. Das bestätigt der Telekomanbieter auf seiner Website.

Auf dem Störungsportal Allestörungen.ch gehen seit 6 Uhr Hunderte Meldungen ein.

Zur besten Sendezeit war Funkstille

Bereits am Montag hatte die Swisscom massive Probleme mit ihren TV-Dienstleistungen – zur besten Sendezeit. «Meine TV-Box geht nicht, die Hotline ist so überlastet, dass man nicht anrufen kann!», enervierte sich ein Leser gegenüber Blick. Ein anderer berichtete: «Derzeit geht bei der Swisscom nichts mehr. Das ganze TV ist tot, bereits schon seit 17 Uhr!»

Um 22 Uhr gab die Swisscom dann Entwarnung: Die Störung sei behoben. «Swisscom blue TV und unsere Swisscom blue TV App stehen wieder vollumfänglich zur Verfügung», teilte der Telecom-Riese auf verschiedenen Kanälen mit. Als Problemquelle machte das Unternehmen «eine defekte Hardware in einem Datencenter» aus. Ob dies auch der Grund für den Blue-TV-Blackout am Dienstag ist und wie lange die Störung dauert, ist noch unklar. Eine Anfrage von Blick ist ausstehend.