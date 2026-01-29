Wegen der Abschaltung des 3G-Netzes durch Swisscom waren Hunderte Publibikes unbrauchbar. Nun muss die Umrüstung auf neue Velos schneller gehen als geplant.

Darum gehts Swisscom schaltete am Mittwoch in Bern unerwartet das 3G-Netz ab

Publibike-Velos und App waren ohne funktionierendes 3G-Netz unbrauchbar

Joschka Schaffner

Chaos in Bern: Am Mittwoch standen zahlreiche Publibike-Fahrer plötzlich vor unknackbaren Schlössern. Wer ein Velo ausleihen wollte, sah auf seiner App nur graue Verbotsschilder auf der Übersichtskarte.

Der Grund? Die Swisscom! Wie die «Berner Zeitung» berichtet, hat sie das 3G-Netz in der Stadt Bern früher abgeschaltet, als die Behörden erwartet hätten. Nun muss sie die veraltete Technologie kurzzeitig wieder hochfahren – zum Wohle der Velos.

Nur wenige neue Velos

Die Swisscom hatte eigentlich angekündigt, das Netz bis Ende 2025 in Betrieb zu halten. Seit Jahresbeginn wird es in der Schweiz schrittweise abgeschaltet.

Das wurde den Verantwortlichen bei Publibike zum Verhängnis, wie CEO Markus Bacher gegenüber der «Berner Zeitung» bestätigt. Die alten Schlösser der Velos brauchen ein funktionierendes 3G-Netz, und auch die ursprüngliche App ist davon abhängig.

Zwar gebe es bereits eine neue App. Während des 3G-Lapsus war sie aber für die meisten Publibike-Nutzer keine Hilfe. Nur ein kleiner Teil der Berner Velos ist bereits auf die neuen Schlösser umgerüstet.

Jetzt muss rasch umgerüstet werden

Eine kurzfristige Lösung wurde aber noch am selben Tag gefunden: Publibike konnte mit Swisscom vereinbaren, das 3G-Netz in Bern und Umgebung vorübergehend wieder zu aktivieren. «Wenn alles rundläuft, sollten die alten Velos bereits am Donnerstag wieder wie bisher mit der alten App ausgeliehen werden können», sagt Bacher.

Dennoch ist Publibike nun gezwungen, seine Umstellung «per sofort» vorzunehmen. Ursprünglich war geplant, die alte App erst Mitte Februar 2026 abzuschalten und parallel mit der neuen zu betreiben.

In den kommenden Tagen sollen die Stationen schrittweise mit den neuen Velos ausgestattet werden. Die alten Publibikes werden aus dem Netz genommen, umgerüstet und später wieder in Betrieb genommen. Bis Ende nächster Woche sollen laut Bacher «über 1500 neue Velos» verfügbar sein. Der komplette Austausch aller Velos ist für Ende Februar vorgesehen.