Nach dem Match Young Boys gegen FC Thun griffen zwei Vermummte am Samstag einen Fan des FC Thun an der Aarestrasse in Thun an. Das Opfer wurde verletzt und seines Schals beraubt. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise zu den Tätern.

Hinweise für die Kantonspolizei Bern bitte an Telefonnummer +41 33 225 31 31

Marian Nadler Redaktor News

Am Samstag, kurz vor 16.50 Uhr, beobachteten Einsatzkräfte der Kantonspolizei Bern nach dem Fussballspiel zwischen dem BSC Young Boys und dem FC Thun einen Angriff auf einen Fan des FC Thun. Der Vorfall ereignete sich an der Aarestrasse in Thun, auf Höhe einer Bank.

Gemäss aktuellen Erkenntnissen wurde der Mann von zwei unbekannten, teilweise vermummten Tätern angegangen. Einer der beiden schlug dem Mann unvermittelt ins Gesicht, worauf dieser zu Boden fiel. Im Anschluss traten die Täter weiter auf ihn ein, wie es in einer Medienmitteilung heisst.

Zudem versuchten sie, ihm einen Fanschal zu entreissen, was ihnen schliesslich gelang. Anschliessend flüchteten die beiden Täter zu Fuss in die Menge der anwesenden Fangruppierung. Mehrere Polizeipatrouillen konnten die mutmasslichen Täter nicht finden. Der Geschädigte wurde leicht verletzt.

Diese Mützen trugen die Täter

Bei den beiden Tätern handelt es sich offenbar um Fans des BSC Young Boys. Einer der beiden war gross und hellhäutig. Beide trugen schwarze Winterjacken, schwarze Handschuhe, schwarze Turnschuhe sowie eine blaue beziehungsweise hellblaue Jeans. Einer hatte eine schwarze Mütze auf, der andere eine gelb-schwarze Kopfbedeckung.

Unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Oberland hat die Kantonspolizei Bern die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen. Personen, die Angaben zum Vorfall oder zur Täterschaft machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +41 33 225 31 31 zu melden.