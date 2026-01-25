Ein Feuer zerstörte am Sonntag einen Schweinestall in Detligen BE. 23 Schweine starben, der Stall wurde stark beschädigt. 73 Feuerwehrleute waren im Einsatz, die Brandursache wird ermittelt.

Zwei Schweine und 21 Ferkel sterben bei Brand in Detligen BE

23 Tiere starben im Brand, Stall wurde stark beschädigt

Marian Nadler Redaktor News

Der Kantonspolizei Bern wurde am Sonntag, kurz vor 3 Uhr, gemeldet, dass an der Strasse «Ostermanigen» in Detligen auf dem Gebiet der Gemeinde Radelfingen hinter einem Bauernhaus ein Brand in einem Schweinestall ausgebrochen war. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stellten sie Flammen und eine starke Rauchentwicklung fest.

Die Einsatzkräfte reagierten gedankenschnell und konnten das Feuer unter Kontrolle bringen und anschliessend löschen. Die traurige Nachricht: Zwei Schweine und 21 Ferkel, die sich im brennenden Stall befanden, starben. Mehrere weitere Schweine, die in anderen Ställen des Gebäudes waren, haben überlebt. Der Stall wurde stark beschädigt. Das schreibt die Kantonspolizei Bern in einer Medienmitteilung.

Wie hoch ist der Sachschaden?

Im Einsatz standen 73 Angehörige der Regio Feuerwehr Aarberg und der Feuerwehr Lyss. Ein Ambulanzteam war ebenfalls aufgeboten worden und kontrollierte vorsorglich zwei Personen sowie fünf Feuerwehrangehörige. Niemand musste ins Spital, Personen wurden keine verletzt.

Die Strasse «Ostermanigen» musste für die Löscharbeiten bis kurz vor 6 Uhr komplett gesperrt werden. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Klärung der Brandursache sowie zur Höhe des Sachschadens aufgenommen.