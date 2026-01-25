Ein Rollerfahrer wurde in der Nacht auf Sonntag in Reichenbach im Kandertal von einem Auto erfasst. Zuvor war er gestürzt war. Der Schwerverletzte wurde ins Spital gebracht.

Marian Nadler Redaktor News

Die Kantonspolizei Bern wurde am Sonntag, kurz vor 3.10 Uhr alarmiert. In Reichenbach im Kandertal auf der Hauptstrasse hatte sich ein Verkehrsunfall ereignet.

Laut einer Medienmitteilung fuhr ein Rollerfahrer von Frutigen in Richtung Reichenbach im Kandertal, als er eingangs des Dorfes aus noch zu klärenden Gründen stürzte. Der Fahrer blieb bewusstlos auf der Fahrbahn liegen, der Roller kam auf der gegenüberliegenden Strassenseite im Gras zum Stillstand. In der Folge erfasste ein Auto, das in die gleiche Richtung fuhr, den am Boden liegenden Rollerfahrer.

Der Autolenker und Drittpersonen leisteten dem Schwerverletzten umgehend Erste Hilfe. Ein Ambulanzteam brachte den 17-Jährigen schliesslich ins Spital. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen aufgenommen, um die genaue Ursache und die Umstände des Unfalls zu klären.