Mit einem brennenden Einkaufswagen und einer polarisierenden Frage heizen Juso und Junge Grüne die Debatte um den Jugendstreik an. Wie viel Provokation darf politischer Protest vertragen? Die Community diskutiert.

Sarah Riberzani Redaktorin Community

«Sött Züri brenne?» Mit dieser provokanten Frage sorgen die Jungen Grünen und die Juso Zürich vor dem geplanten Jugendstreik für Aufregung. Ein brennender Einkaufswagen auf ihrem Instagram-Aufruf und die Begeisterung zweier Juso-Akteure für die Proteste in Frankreich lassen die Junge SVP Alarm schlagen. Sie wirft den Jungparteien vor, Gewalt zu verharmlosen, und droht bereits im Vorfeld mit Strafanzeigen, sollte es am Freitag zu Ausschreitungen kommen.

Die Jungen Grünen weisen die Vorwürfe zurück. Das Bild sei ein Stilmittel, ein Aufruf zu Gewalt liege ihnen fern. Doch wie viel Provokation darf politischer Protest vertragen? Wo hört zugespitzte Kritik auf und wo beginnt die Verantwortung für mögliche Eskalationen?

Community findet Slogan zu heftig

Die Haltung der Blick-Leserschaft ist deutlich: Eine grosse Mehrheit findet den Slogan «Sött Züri brenne?» zu provokativ. In einer Blick-Umfrage mit über 1500 Teilnehmenden sind 90 Prozent der Meinung, wer mit solchen Worten werbe, dürfe sich über mögliche Gewalt nicht wundern. Nur eine kleine Minderheit sieht das anders: 7 Prozent verstehen den Slogan als rein politische Provokation. Weitere 3 Prozent finden zwar, dass Provokation zum politischen Protest grundsätzlich dazugehört, dieser Aufruf aber zu weit gehe.

Sorge vor neuer Krawallnacht

Auch in der Kommentarspalte wird die Kritik am Aufruf deutlich. Irène Rüedi findet, zu solchen Demonstrationen müsse gar nicht erst aufgerufen werden. «Dass solche Demos von der Regierung immer noch bewilligt werden, ist ein Skandal!», schreibt sie. Die aufrufenden Parteien müssten zudem für sämtliche verursachten Schäden aufkommen: «Anders lernen die das nicht!»

Ähnlich kritisch äussert sich Roland Greter. «Wie kann man mit ‹Sött Züri brenne?› zu einer Demo aufrufen und der Meinung sein, dass man nicht zur Gewalt aufruft?», fragt er. Für ihn ist der Slogan unmissverständlich: Wer damit zu einer Demonstration aufrufe, könne sich nicht von möglicher Gewalt distanzieren. «Es wird wieder brennende Container, Autos etc. geben und daran sind ganz klar diejenigen mitschuldig, die mit solchen Plakaten zur Gewalt-Demo aufrufen!»

Auch Sarah Keller lässt das Argument, es handle sich lediglich um ein Stilmittel, nicht gelten. «Nach all den Krawallen, Sachbeschädigungen und Verletzten in der Schweiz und in Europa diskutieren wir tatsächlich noch darum, ob dieser Slogan ein Stilmittel sei? Nein, ist es selbstverständlich nicht!», schreibt sie. Ihre Einschätzung ist eindeutig: «Dies ist ein ganz klarer Aufruf zu Gewalt.» Auch das Fragezeichen ändere daran nichts. Im Gegenteil: Es vermittle den Eindruck, jeder könne selbst entscheiden, ob Zürich brennen solle.

Andere nehmen Jungparteien in Schutz

Doch nicht alle teilen diese Einschätzung. Für User Daniel Müller ist klar, dass damit keineswegs zur Gewalt aufgerufen werde. «‹Züri brennt› ist metaphorisch gemeint. Niemand will diese Stadt brennen sehen», schreibt er. Die Warnungen vor möglichen Ausschreitungen hält er für verfrüht, schliesslich habe die Demonstration noch gar nicht stattgefunden. Stattdessen rückt er die Anliegen der jungen Generation in den Vordergrund. Diese müsse das Recht haben, für ihre Zukunft auf die Strasse zu gehen: «Das Demonstrieren ist ein Grundrecht für alle!»

Auch Userin Lena Kruger verteidigt den Protest. «Junge Menschen gehen auf die Strasse, weil sie sich mit ihren Anliegen nicht gehört fühlen», schreibt sie. Statt sich an einem Bild mit einem brennenden Einkaufswagen aufzuhalten, sollte man sich ihrer Meinung nach lieber mit den Forderungen hinter dem Protest auseinandersetzen. «Wer Protest immer nur dann akzeptiert, wenn er schön brav und leise ist, hat offenbar nicht verstanden, wozu Demonstrationen da sind», hält sie fest.