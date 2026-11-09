Kahlschlag beim Essens-Kurier: Just Eat streicht 373 Stellen in der Schweiz. Künftig setzt das Unternehmen auf Bezahlung pro Fahrt statt auf Festanstellungen. Die Gewerkschaften schäumen und sprechen von illegaler Scheinselbstständigkeit.

Darum gehts Just Eat streicht in der Schweiz insgesamt 373 Stellen

Statt fester Monatslöhne setzt das Unternehmen künftig auf die Bezahlung pro geliefertem Auftrag

Unia und Syndicom werfen Just Eat illegale Scheinselbstständigkeit vor

Bernadette Hogg Redaktorin Wirtschaft

Der Essenslieferdienst Just Eat will sich für die Zukunft neu aufstellen – und krempelt dafür sein Geschäftsmodell um. Statt auf festangestellte Kuriere mit fixem Stundenlohn will der Konzern auf Fahrer setzen, die pro Auftrag bezahlt werden. So, wie es Konkurrent Uber Eats macht. Damit verbunden ist ein grosser Stellenabbau.

Am heutigen Montag gibt Just Eat bekannt, wie gross dieser ausfallen wird: «In den Regionen Zürich, Winterthur, Bern, Biel, Fribourg und St. Gallen werden insgesamt 373 Arbeitsverhältnisse beendet», heisst es in der Mitteilung. Davon sind 193 Just-Eat-Angestellte und 180 extern angestellte Kuriere.

Das Konsultationsverfahren hat Just Eat nach eigenen Angaben freiwillig verlängert, damit sämtliche Mitarbeitende ihre Vorschläge vollständig einbringen konnten. Zugeständnisse beim Umfang des Stellenabbaus wurden allerdings keine gemacht.

«Es geht nicht primär darum, nach Mitternacht zu liefern, sondern um ein strukturelles Problem: Das aktuelle Schichtmodell kann nicht auf Nachfrageschwankungen und erweiterte Lieferzeiten reagieren, die Mitbewerber hingegen schon», so Just Eat Schweiz Manager Lukas Streich in der Medienmitteilung.

Gewerkschaften wettern dagegen

Die Gewerkschaften Unia und Syndicom haben keine Freude am Ergebnis des Konsultationsverfahrens: Sie werfen Just Eat in einer Mitteilung vor, festangestellte Kuriere durch Scheinselbständige ersetzen zu wollen. Ein solches Geschäftsmodell sei illegal. Zudem kritisieren die Gewerkschaften, dass sie nicht in das Konsultationsverfahren einbezogen worden seien. Auf entsprechende Aufforderungen habe Just Eat nicht reagiert.

Nun sollen die Kantone und das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) einschreiten: Diese «müssen ihre gesetzliche Pflicht wahrnehmen und die systematische Schwarzarbeit bei Uber und Uber Eats unterbinden. Es braucht auch ein eindeutiges Signal der Behörden an Just Eat, dass ein solches gesetzeswidriges Modell nicht toleriert wird», heisst es dazu.

Bei Just Eat läuft der Prozess intern nun weiter. Ein Sozialplan muss noch fertig verhandelt werden. Die Kurierinnen und Kuriere behalten ihre Stellen, bis die gesetzlichen und vertraglichen Kündigungsfristen verstrichen sind. Die Fahrer haben in den letzten Wochen klar ihre Meinungen gezeigt: In den Strassen Zürichs haben sich Fahrer und Fahrerinnen Ende Oktober versammelt, am vergangenen Sonntag kam es zum Streik.

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