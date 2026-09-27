Wer in der Schweiz ein Auto least, rechnet meist falsch. Gründerin Léa Miggiano (31) erklärt, wie sie mit Carvolution die Autobranche aufmischt, warum die Gesamtkosten beim Leasing oft unterschätzt werden und wieso das Auto-Abo meist günstiger ist.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Carvolution bietet seit 2018 Autos im Abo zum Fixpreis statt Kauf oder Leasing

Über 60 Modelle, alles inklusive: Versicherung, Service, Reifen, Steuer und Lieferung

Gründerin Léa Miggiano setzt auf Kundennähe, Transparenz und ein einfaches Auto-Erlebnis

Dies ist ein bezahlter Inhalt, präsentiert von Carvolution

Wer vor 2018 in der Schweiz ein Auto wollte, hatte zwei Optionen: Kaufen oder Leasen. Als Léa Miggiano mit Anfang zwanzig ein passendes Fahrzeug für ihr Hobby, den Reitsport, suchte, ärgerte sie sich über den Aufwand. Modell wählen, Garage suchen, Finanzierung prüfen, Versicherungen vergleichen. Ihr Fazit: Das muss einfacher gehen.

Die Idee für Carvolution war geboren: Ein neuer Weg zum eigenen Auto, bei dem alle wesentlichen Kosten wie Versicherung, Bereifung und Service bereits inklusive sind, und das zum monatlichen Fixpreis. Transparente, planbare Kosten und kein Aufwand.

Warum nur leasen, wenn du mehr haben kannst?

Das Konzept schlug schnell hohe Wellen. Doch eine Hürde bleibt bis heute: Die Schweizer hängen am Leasing, obwohl sie sich damit oft verkalkulieren. «In den Köpfen ist eine tiefe monatliche Leasingrate verankert. Das wirkt auf den ersten Blick günstig», erklärt Miggiano. «Aber das ist eine Täuschung. Die Leasingrate deckt nur die reine Nutzung ab. Vollkasko, Service, Reifenwechsel und Verkehrssteuern kommen obendrauf.» Der TCS empfiehlt, die reine Leasingrate mal drei zu rechnen, um die effektiven Kosten pro Monat zu budgetieren.

Beim Auto-Abo von Carvolution sind diese Kosten rund ums Auto bereits inklusive und man muss sich um nichts kümmern. Rechnet man dieselben Nebenkosten beim Leasing dazu, ist das Abo unter dem Strich günstiger. Darauf gibt das Berner Unternehmen sogar eine Bestpreis-Garantie.

Miggianos einfache Frage an alle Autofahrenden lautet deshalb: «Wieso sollte man nur leasen, wenn man bei Carvolution für weniger Geld das Komplettpaket bekommt?»

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« Leasing deckt nur die Nutzung des Autos ab. Beim Abo ist alles inklusive. Léa Miggiano über den Unterschied zum Leasing. »

Dass das Konzept aufgeht, zeigt der Markt: Auch etablierte Hersteller und Importeure bieten inzwischen eigene Abo-Modelle an. Carvolution bleibt dennoch Branchenprimus mit der grössten Flotte im Land.

Mittlerweile stehen bei Carvolution über 60 Modelle verschiedener Marken zur Auswahl, die Kundinnen und Kunden suchen ihr Wunschmodell online aus. Auch die Konfiguration des Abos mit Kilometerpaket, Vertragsdauer, optionaler Anzahlung und Vertragsabschluss lässt sich digital auf carvolution.ch erledigen. Sogar eine Heimlieferung des Wagens kann gebucht werden. Aber natürlich gibt es auch Beratung durch das Sales-Team. Ein Besuch in Bannwil BE, wo der Sitz des Unternehmens ist, ist ebenfalls möglich. Und wer sein Auto nach Ablauf der Vertragsdauer liebgewonnen hat, kann es einfach als Occasion übernehmen.

Doch wie schafft man den Spagat zwischen attraktiven All-inclusive-Preisen für die Kundschaft und den Restwertrisiken bei den Fahrzeugen? «Das gelingt leider nicht immer», räumt Léa Miggiano ein. «Wir sind seit acht Jahren am Markt und lernen immer noch viel über das Pricing. Wichtig ist, dass der ganze Flottenmix und das Timing stimmen. Dafür haben wir ein Team aus Branchenexperten aufgebaut. Sonst kann man sich die sportlichen Preise irgendwann nicht mehr leisten.»

« Ich habe einfach angerufen und 30 Autos bestellt. Der Rabatt war gut. Léa Miggiano über den Start von Carvolution »

Die Mitgründerin von Carvolution hat 2018 vollkommen unkonventionell angefangen. «Die ersten Verhandlungen waren denkbar einfach», erinnert sich Miggiano. «Ich hatte eine Liste von Statista mit den beliebtesten Modellen und wollte rund 30 Autos kaufen, eine Mischung aus VW Polo, VW Golf und Škoda Octavia. Ich habe einfach angerufen und gesagt, dass ich 30 Stück nehme. Der Rabatt war gut für den Anfang. Ich glaube, der Verkäufer hatte einfach Freude, dass ich die Autos nahm, ohne auch nur ein Detail zur Ausstattung zu kennen. Ich wollte einfach loslegen.» Das Risiko zahlte sich aus.

Millionen von Investoren und Auszeichnungen

Der Erfolg der Quereinsteigerin überzeugte schnell auch Geldgeber. Bereits nach zwei Jahren stieg die Mobiliar mit 50 Millionen Franken für den Flottenausbau ein. 2024 investierte die britische Barclays Bank weitere 200 Millionen Franken in das Berner Unternehmen. Für Léa Miggiano folgten Auszeichnungen wie die Aufnahme in die Forbes-Liste «30 unter 30» oder der Titel als HSG-Gründerin des Jahres.

Mittlerweile beschäftigt Carvolution rund 70 Mitarbeitende. Den Erfolg schreibt Miggiano jedoch nicht sich allein zu: «Als Unternehmerin bin ich überzeugt, dass das Rezept darin liegt, schlanke Strukturen zu behalten und eine Kultur zu schaffen, in der wir im Team alle den Anspruch haben, tolle Kundenerlebnisse zu bieten.»

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Nah an der Kundschaft geblieben

Trotz des rasanten Aufstiegs bleibt die 31-Jährige geerdet. Ruft man bei Carvolution an, nimmt mit etwas Glück die Chefin selbst ab. «Unsere Kundinnen und Kunden sollen nicht warten. Wenn zu wenig Leute verfügbar sind, ist es für mich selbstverständlich, dass ich den Hörer abnehme.»

Dieser direkte Kontakt begeistert sie bis heute. «Unsere Kundschaft ist extrem vielseitig: Expats, die schnell ein Auto brauchen, Rentnerinnen, die froh um den Reifenservice sind, oder junge Familien, die spontan auf einen grösseren Wagen wechseln», sagt Miggiano. «Es ist nicht nur der Preis, mit dem wir überzeugen. Die Leute schätzen den persönlichen Kontakt mit uns und die einfache Handhabung. Das freut mich sehr. Etwas, das mühsam und teuer sein könnte, ist bei uns transparent und unkompliziert.»

Ihre Motivation ist ungebrochen. «Unternehmerin zu werden, war nie mein grosser Traum. Um sich in einer traditionellen Männerbranche durchzusetzen, braucht es Stehvermögen», blickt Miggiano zurück. Auf die Zukunft angesprochen, meint sie: «Wir haben den Etablierten gezeigt, wie digital und kundennah Auto heute gehen kann. Aber ausruhen dürfen wir uns noch eine Weile nicht.»

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