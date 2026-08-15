Aus Gewohnheit leasen wir Autos. Oft zu teuer. Das Auto-Abo ist die ehrlichere Alternative. Rinaldo Linder kennt als Ex-Autoverkäufer beide Welten – und erklärt, warum er Carvolution im Vorteil sieht sowie für wen ein Abo keinen Sinn macht.

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Carvolution

Der Mensch ist ein Gewohnheitstier: Wir kaufen im selben Supermarkt ein, fahren an dieselben Ferienorte und pilgern seit Generationen brav zum gleichen Autoverkäufer. Dabei leistet sich die sonst so preisbewusste Schweiz ein teures Paradox: Wir feilschen um jeden Rappen, unterschreiben beim Autokauf aber oft einfach die offerierte Leasingrate – und staunen später über den Rattenschwanz an Zusatzkosten für Versicherung, Reifen und Service.

Rinaldo Linder kennt dieses Phänomen. Als Sales Supervisor bei Carvolution hat er die Fronten gewechselt: Früher verkaufte er im klassischen Showroom Autos und vermittelte Leasingverträge. Heute räumt er mit alten Mythen auf.

Rinaldo Linder, Hand aufs Herz: Gibt es Kundinnen und Kunden, denen Sie von einem Carvolution-Abo abraten?

Rinaldo Linder: Ja, natürlich. Es bringt uns nichts, wenn jemand am Ende unzufrieden ist. Wer ein ganz spezielles Fahrzeug sucht, das wir nicht im Sortiment haben, wie einen Pick-up oder eine Luxusmarke, ist beim Händler besser aufgehoben als bei Carvolution. Auch wer ein extrem knappes Budget von maximal 200 Franken im Monat hat, wird bei einem Abo nicht fündig – da führt kein Weg an einer älteren Occasion vorbei.

Für wen ist das Abo denn die beste Wahl?

Es holt extrem viele Menschen ab – weit über die junge, digitale Zielgruppe hinaus. Pensionierte etwa nutzen es gerne, weil sie beim Leasing oft wegen ihres Alters abgelehnt werden oder schlicht keine Lust mehr auf den Bürokratieaufwand haben. Für Umsteiger, die ohne finanzielles Restwertrisiko ihr erstes Elektroauto testen wollen, ist es ideal. Dazu kommen Familien, Neulenker, KMU für ihre Liquidität – und Autofans, die einfach alle paar Jahre ein neues Modell fahren möchten. Das All-inclusive-Paket ohne Aufwand und die planbaren Kosten machen das Abo für sehr viele Menschen zur besten Wahl.



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Viele Schweizerinnen und Schweizer suchen bei All-inclusive-Preisen sofort nach dem Haken. Wie nehmen Sie den Leuten die Skepsis?

Indem wir Fakten liefern. Auf den ersten Blick wirkt ein Abo-Preis oft höher als eine nackte Leasingrate. Doch beim Leasing kommen Versicherung, Steuern, Wartung und Reifen separat dazu – Kosten, die über das ganze Jahr verteilt anfallen. Bei Carvolution bündeln wir alles in einer Monatsrate. Zur Transparenz gehört für mich aber genauso, die Grenzen aufzuzeigen: Ja, es ist ein All-inklusive-Paket, aber «Vollkasko inklusive» heisst, dass die Versicherung drin ist, es aber wie überall einen Selbstbehalt im Schadenfall gibt. Und Sprit oder Bussen zahlt man natürlich selbst. So hat man absolute Kostenklarheit. Mir ist es lieber, die Leute schauen genau hin und verstehen das Angebot, als dass sie mir einfach blind glauben.



Sie haben jahrelang im klassischen Showroom gearbeitet. Was machen Sie heute bei Carvolution anders als früher?

Die Beratung ist viel umfassender. Dazu gehört auch Beratung zur Versicherung, Information zur Bereifung oder wie das mit der Übernahme der eigenen Autonummer geht. Früher ging es rein darum, ein bestimmtes Auto zu verkaufen. Heute zählt vielmehr, ob das Gesamtpaket zur Lebenssituation passt. Wenn jemand noch unsicher ist, wählen wir einfach eine kurze Abo-Dauer zum Testen. Wer zufrieden ist, verlängert danach. Zudem muss ich keine Monatsrate mehr künstlich tief rechnen, sondern kläre transparent über die tatsächlichen Gesamtkosten auf.

« «Beim Leasing erscheint die Monatsrate oft tief. Ich kläre lieber transparent über die tatsächlichen Gesamtkosten auf.» Rinaldo Linder, Sales Supervisor bei Carvolution »

Beim Markenhändler kann man sich jede Ziernaht im Cockpit aussuchen. Bei Carvolution gibt es die Autos «ab Stange». Ist das kein Nachteil?

Frei wählbare Extrawünsche gibt es beim Abo tatsächlich nicht – das ist der wohl grösste Unterschied. Aber ich sehe das nicht als Nachteil. Indem wir Autos in grossen Mengen bestellen, erzielen wir enorm gute Preise, die wir direkt an die Kundschaft weitergeben. Zudem sind bei Carvolution rund 70 Modelle top ausgestattet. Man spart sich die mühsame Konfiguration, profitiert von tiefen Preisen und hat null Papierkram.

Sie haben im Gespräch vor drei Jahren gesagt: «Nur wer ein altes Auto fährt, fährt günstiger.» Stehen Sie nach wie vor zu dieser Aussage?

Daran hat sich nichts geändert. Wer einen modernen Neuwagen oder einen jungen Gebrauchten fahren möchte, für den ist das Auto-Abo von Carvolution rechnerisch meist die beste Wahl. Natürlich gibt es nie eine Lösung, die für absolut jeden passt. Aber für die breite Masse in der Schweiz ist dieses Modell schlicht der einfachste Weg zu einem neuen Auto – ohne böse finanzielle Überraschungen.

Neu können Ihre Kundinnen und Kunden das Auto nach Ablauf des Abos auch direkt kaufen. Warum dieser Schritt?

Viele entscheiden sich nach vier Jahren für ein neues Abo, weil sie die Vorzüge des Abos schätzen. Doch die Freiheit zu haben, das Auto kaufen zu können, ist eben auch vielen Kundinnen und Kunden sehr wichtig. Wer den Wagen monatelang im Alltag getestet hat, kennt jede Schraube. Wer zufrieden ist, möchte das Auto oft gar nicht mehr hergeben. Unsere Kundschaft übernimmt so eine top gepflegte Occasion zu einem fairen Preis.

Tipp zum Schluss Es dauert nur 2 Minuten – kann aber viel Geld sparen. Ein Blick auf das Auto-Abo-Angebot. ⏰ 🚘 Carvolution bietet rund 70 Fahrzeugmodelle an – vom Kleinwagen für die Stadt bis zum Premium-SUV, elektrisch, hybrid oder konventionell – zum Fixpreis für Private und Firmen. 💰 Steuern, Versicherung sowie Reifenwechsel und Service beim Garagisten in der Nähe sind inklusive. Grantiert günstiger als Leasing. Antworten auf deine Fragen gibts auf carvolution.ch, via E-Mail contact@carvolution.ch oder telefonisch unter +41 62 531 25 25. Es dauert nur 2 Minuten – kann aber viel Geld sparen. Ein Blick auf das Auto-Abo-Angebot. ⏰ 🚘 Carvolution bietet rund 70 Fahrzeugmodelle an – vom Kleinwagen für die Stadt bis zum Premium-SUV, elektrisch, hybrid oder konventionell – zum Fixpreis für Private und Firmen. 💰 Steuern, Versicherung sowie Reifenwechsel und Service beim Garagisten in der Nähe sind inklusive. Grantiert günstiger als Leasing. Antworten auf deine Fragen gibts auf carvolution.ch, via E-Mail contact@carvolution.ch oder telefonisch unter +41 62 531 25 25. Angebot entdecken