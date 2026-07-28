Ein SUV für 1200 Franken oder ein Kleinwagen für 600 Franken: Wer beim Auto-Abo auf die Monatsrate schaut, denkt: «Viel zu teuer!» Doch der Schein trügt. Im Gegensatz zu Kauf oder Leasing sind im Abo alle Nebenkosten inklusive. Die Gesamtkosten fallen meist tiefer aus.

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Carvolution

«Die spinnen ja, das ist Wucher!» Die Reaktionen auf die Preise von Auto-Abo-Pionier Carvolution sind oft heftig. Rund 576 Franken für einen Peugeot 208, gut 800 für den Skoda Octavia, über 1200 für den SUV Audi Q5. Im Vergleich zur reinen Leasingrate wirkt das wie ein Preisschock. Doch der Vergleich hinkt gewaltig.

Vergleichsstudien zeigen: Autobesitzer unterschätzen ihre Gesamtkosten um bis zu 50 Prozent. Der Grund ist einfach: Beim Leasing starrt jeder auf die nackte Monatsrate. Dass Versicherung, Steuern, Service, Reifen und Unterhalt noch obendrauf kommen, wird ausgeblendet – auch weil diese Rechnungen oft nur einmal im Jahr eintrudeln.

Beim Auto-Abo von Carvolution ist genau dieser Rattenschwanz im Fixpreis enthalten. Keine bösen Überraschungen, keine versteckten Nebenkosten. Wer die Preise vergleichen will, muss das Gesamtsystem anschauen: Monatsrate, Anzahlung, Laufzeit, Kilometerleistung und Service. Erst dann wird klar, was unter dem Strich wirklich übrig bleibt.

Hand aufs Herz: Was kostet dein Auto wirklich? Glaubst du immer noch, dass dein Auto dich nur die nackte Leasingrate kostet? Ein teurer Irrtum. Versicherung, Steuern, Service und Winterreifen fressen unbemerkt dein Budget auf. Die Challenge: Rechne nicht länger mit dem Daumen.

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Gerade bei grossen Anschaffungen wie einem Auto spielt der Preis eine entscheidende Rolle. Das weiss auch Léa Miggiano. Die Co-Gründerin von Carvolution befindet sich seit den Anfangstagen ihres Start-ups in permanentem Erklärungsbedarf: «Viele Autofahrerinnen und Autofahrer sind vom Abo-Konzept schnell begeistert: Ein monatlicher Fixpreis, alles inklusive, null Aufwand. Und trotzdem zögern manche beim Blick auf die Abo-Kosten. Der Grund: Sie vergleichen Äpfel mit Birnen. Der Aha-Moment, dass die Gesamtkosten beim Abo tiefer sind, folgt dann erfreulicherweise, wenn man die Kosten vergleicht und aufrechnet.»

Wo beim Leasing die Kostenfalle zuschnappt

Die klassische Leasingrate täuscht. Sie deckt nämlich einzig und allein die Nutzung des Fahrzeugs sowie den Wertverlust ab – aber eben nicht die realen Gesamtkosten auf der Strasse. Wer glaubt, damit sei das Thema erledigt, dem droht beim Blick auf das Bankkonto ein böses Erwachen. Denn die folgenden kostspieligen Posten musst du beim Leasing monatlich zusätzlich berappen:

Vollkaskoversicherung: Kostet monatlich schnell über 100 Franken.

Kostet monatlich schnell über 100 Franken. Verkehrssteuern und Einlösung: Je nach Wohnkanton eine wiederkehrende, spürbare Belastung.

Je nach Wohnkanton eine wiederkehrende, spürbare Belastung. Service und Wartung: Jede Inspektion beim Garagisten geht voll auf deine eigene Kappe.

Jede Inspektion beim Garagisten geht voll auf deine eigene Kappe. Reifen und Reifenwechsel: Neue Sommer- und Winterpneus inklusive Einlagerung liegen monatlich bei rund 50–60 Franken und läppern sich über die Jahre massiv.

Wer all diese Posten ehrlich zusammenrechnet, merkt schnell: Die vermeintlich günstige Leasingrate verdoppelt sich im Alltag fast. Studien des Touring Club Schweiz (TCS) und des Vergleichsportals Comparis zeigen, dass die Gesamtkosten für einen durchschnittlichen Mittelklassewagen rund 10’000 Franken im Jahr betragen – also gut 830 Franken pro Monat. Bei einem Premium-SUV wie dem Audi Q5 liegen die Nebenkosten entsprechend noch höher.

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All inclusive: Die Alternative mit transparenten Gesamtkosten

Genau hier dreht das Auto-Abo den Spiess um. Bei Carvolution zahlst du einen einzigen, fixen monatlichen Betrag – und darin ist wirklich alles enthalten, was dazugehört: Vollkaskoversicherung, Steuern, Service, Wartung, Reifen und sogar die Zulassung in deinem Kanton. Du musst dich um absolut keinen Papierkram kümmern und erlebst keine bösen Überraschungen durch unerwartete Werkstattrechnungen.

Zudem profitierst du dank der Bestpreis-Garantie von den massiven Mengenrabatten, die Carvolution beim Einkauf von Reifen, Versicherungen und Neuwagen erzielt und direkt an die Kunden weitergibt. «Carvolution ist für alle relevant, die ein eigenes Auto wollen, aber keine Lust auf Papierkram, Aufwand und hohe, unübersichtliche Kosten haben», bringt es Léa Miggiano auf den Punkt.

Mehr Optionen – bis hin zum Kauf

Neben der vollen Kostentransparenz passt sich das Abo deinem Leben an. Du willst mit 24 Monaten Laufzeit starten? Kein Problem. Du brauchst mehr oder weniger Kilometer? Ein Klick in der Carvolution-App genügt.

Und wenn du dich während der Laufzeit unsterblich in deinen Wagen verliebst? Dann kaufst du das Auto am Ende der Laufzeit einfach als selbstgeschaffene und topgepflegte Occasion. Du fährst einen Neuwagen also völlig ohne Risiko – und entscheidest erst später, ob du das Fahrzeug übernimmst oder lieber ein neues Modell bei Carvolution wählst.

Tipp zum Schluss Es dauert nur 2 Minuten – kann aber viel Geld sparen. Ein Blick auf das Auto-Abo-Angebot. ⏰ 🚘 Carvolution bietet rund 60 Fahrzeugmodelle an – vom Kleinwagen für die Stadt bis zum Premium-SUV, elektrisch, hybrid oder konventionell – zum Fixpreis für Private und Firmen. 💰 Steuern, Versicherung sowie Reifenwechsel und Service beim Garagisten in der Nähe sind inklusive. Grantiert günstiger als Leasing. Antworten auf deine Fragen gibts auf carvolution.ch, via E-Mail contact@carvolution.ch oder telefonisch unter +41 62 531 25 25. Es dauert nur 2 Minuten – kann aber viel Geld sparen. Ein Blick auf das Auto-Abo-Angebot. ⏰ 🚘 Carvolution bietet rund 60 Fahrzeugmodelle an – vom Kleinwagen für die Stadt bis zum Premium-SUV, elektrisch, hybrid oder konventionell – zum Fixpreis für Private und Firmen. 💰 Steuern, Versicherung sowie Reifenwechsel und Service beim Garagisten in der Nähe sind inklusive. Grantiert günstiger als Leasing. Antworten auf deine Fragen gibts auf carvolution.ch, via E-Mail contact@carvolution.ch oder telefonisch unter +41 62 531 25 25. Angebot entdecken