Für wen kann sich eine Alternative zum klassischen Leasing lohnen, bei der nicht nur das Auto, sondern auch die Versicherung, die Reifen und alles drumherum aus einer Hand bezogen werden? Wir zeigen, wer von transparenten Kosten profitiert.

Kauf, Leasing oder Rundum-sorglos: Wer fährt am besten?

Kauf, Leasing oder Rundum-sorglos: Wer fährt am besten?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Auto-Abos in der Schweiz boomen, bieten Flexibilität und reduzieren Aufwand

70 Prozent empfinden Preise als hoch, unterschätzen aber Gesamtkosten massiv

Rundum sorglos Autofahren lohnt sich für Familie, Expats, Senioren, Firmen und viele mehr

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Carvolution

Kauf und Leasing sind seit Jahrzehnten der Standard auf Schweizer Strassen. Doch das Auto-Abo etabliert sich immer stärker als Alternative. Der einzige Haken – zumindest im Kopf vieler Schweizer: die Kosten. Laut einer Umfrage der HPP-Beratung empfinden 70 Prozent die monatliche Rate als zu hoch. Ein Trugschluss: Beim Kauf oder Leasing vergessen die meisten die Nebenkosten und unterschätzen den wahren Preis um bis zu 50 Prozent. Beim All-inclusive-Auto sind Versicherungen, Steuern, Unterhalt und Service hingegen schon komplett im Monatspreis drin.

Eine TCS-Untersuchung bestätigt den Trend: Niemand will mehr unnötig Kapital binden. Gefragt sind Kostentransparenz, Flexibilität und minimaler Aufwand. Dass das Modell funktioniert, belegen die Zahlen des Schweizer Branchenpioniers Carvolution: Vom Neulenker bis zur Seniorin nutzt eine breite Bevölkerungsschicht das Angebot.

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Für wen lohnt sich das Auto-Abo?

1 Junge Familien: Die Budget-Strategen

Wer Kinder hat, will keine finanziellen Überraschungen durch teure Werkstattrechnungen. Weil Service, Reifen, Steuern und Vollkasko bei Carvolution im Fixpreis enthalten sind, herrscht volle Kontrolle über das Monatsbudget. Und da alles aus einer Hand kommt, bleibt auch mehr Zeit für das wirklich Wichtige. Zudem passt sich das Auto der Lebensphase an: Reicht vor der Geburt noch ein Kompaktwagen, wechselt man bei Nachwuchs unkompliziert auf einen geräumigen Kombi oder SUV.

2 Seniorinnen und Senioren: Die Unabhängigen

Wer fit ist, will mobil bleiben. Beim Neuwagenkauf droht jedoch hoher Wertverlust, und beim Leasing stellen sich Banken Pensionierten wegen fehlendem Erwerbseinkommen oft quer. Ihnen kommt das Auto-Abo von Carvolution mit kalkulierbaren Kosten bei der Budgetplanung entgegen. Eine hohe Anzahlung ist nicht nötig, aber möglich, um den Abopreis zu senken. Zudem fällt der administrative Aufwand für Einlösen, Versicherungen, Service oder Reifenwechsel weg. Durch die flexiblen Laufzeiten von wenigen Monaten bis vier Jahren muss man sich nicht langfristig binden.

3 Expats und Menschen im Umbruch: Die Flexiblen

Das Auto-Abo bei Carvolution gibt es ab drei Monaten Laufzeit. Die meisten Kundinnen und Kunden nutzen es jedoch deutlich länger: im Durchschnitt 36 Monate. Wer für ein Projekt in die Schweiz zieht oder nach einem Umzug rasch mobil sein muss, findet hier eine Sofortlösung ohne jahrelange Bindung oder hohe Anzahlung. Die höchste Abo-Dichte verzeichnen entsprechend wirtschaftliche Ballungsräume und Expat-Hotspots wie Zug, Basel-Stadt und Zürich.

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4 KMU und Gewerbekunden: Die Praktiker

Ob Einzelunternehmen oder kleine Fahrzeugflotte: Firmen schätzen es, kein Kapital im Fuhrpark zu binden. Die Administration schrumpft auf eine einzige Monatsrechnung. Im Gegensatz zum Leasing von Firmenflotten bedeutet dies noch mehr Flexibilität bei weniger Aufwand. So können Unternehmen reagieren, wenn temporäre Projekte anstehen oder Mitarbeitende die Probezeit absolvieren.

5 E-Auto-Einsteiger: Die Pragmatiker

Die rasant fortschreitende Akku-Technik macht den Kauf von Elektroautos wegen des ungewissen Restwerts zum Wagnis. Im Abo lässt sich der Stromer-Alltag ohne finanzielles Risiko testen, inklusive Winterreichweite und Ladefragen. Der Kanton Solothurn führt das Ranking bei den Abo-Elektroautos an: Viele nutzen die günstigen Einstiegsmodelle für den Umstieg und wechseln nach einigen Jahren unkompliziert auf die neuste Generation aus der Carvolution-Auswahl.

6 Die Unentschlossenen: Erst testen, dann kaufen

Sogar für spätere Käufer bietet das Abo Hand: Wer sich während der Laufzeit in seinen Wagen verliebt, übernimmt das lückenlos gepflegte Fahrzeug im Anschluss als eigene Occasion zu fairen Konditionen.

Für wen sich das Abo nicht eignet

Das Auto-Abo ist für viele die beste Lösung für ein neues Auto. Dennoch eignet es sich nicht für alle. Wer ein Auto individuell ab Werk selbst konfigurieren will, wird bei Carvolution nicht fündig, da sie Autos konfigurieren und in grossen Stückzahlen bestellen, um Mengenrabatte an Kunden weitergeben zu können. Auch wer ein Maximalbudget von 200 Franken im Monat hat, greift besser zur älteren Occasion.

Alle anderen finden unter den rund 70 Modellen das passende Fahrzeug. Im monatlichen Fixpreis ist ausser Treibstoff alles inklusive. Mit der Bestpreis-Garantie verspricht Carvolution zudem, dass die Gesamtkosten unter jenen eines vergleichbaren Leasings liegen.

Tipp zum Schluss Es dauert nur 2 Minuten – kann aber viel Geld sparen. Ein Blick auf das Auto-Abo-Angebot. ⏰ 🚘 Carvolution bietet rund 70 Fahrzeugmodelle an – vom Kleinwagen für die Stadt bis zum Premium-SUV, elektrisch, hybrid oder konventionell – zum Fixpreis für Private und Firmen. 💰 Steuern, Versicherung sowie Reifenwechsel und Service beim Garagisten in der Nähe sind inklusive. Garantiert günstiger als Leasing. Antworten auf deine Fragen gibts auf carvolution.ch, via E-Mail contact@carvolution.ch oder telefonisch unter +41 62 531 25 25. Es dauert nur 2 Minuten – kann aber viel Geld sparen. Ein Blick auf das Auto-Abo-Angebot. ⏰ 🚘 Carvolution bietet rund 70 Fahrzeugmodelle an – vom Kleinwagen für die Stadt bis zum Premium-SUV, elektrisch, hybrid oder konventionell – zum Fixpreis für Private und Firmen. 💰 Steuern, Versicherung sowie Reifenwechsel und Service beim Garagisten in der Nähe sind inklusive. Garantiert günstiger als Leasing. Antworten auf deine Fragen gibts auf carvolution.ch, via E-Mail contact@carvolution.ch oder telefonisch unter +41 62 531 25 25. Angebot entdecken