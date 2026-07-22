Wann darf ich mit dem Velo auf der Busspur fahren?

Darum gehts
- Velos dürfen Busspuren nutzen, wenn Signalisation oder Markierung dies erlaubt
- Auch schnelle Elektrovelos sind ohne speziellen Hinweis auf Busspuren erlaubt
- Velofahrer sollten auf Gelb markierten Busspuren Vorsicht und Rücksicht walten lassen
Darf ich mit dem Velo auf der Busspur fahren, auch wenn dort kein Velosymbol aufgemalt ist?
G. Spirig, per Mail
Velos dürfen auf Busspuren fahren, sofern es entsprechend signalisiert oder aufgemalt ist. Busspuren sind gelb markierte Fahrstreifen, die mit dem Wort «BUS» gekennzeichnet sind. Manchmal steht am Anfang der Spur auch das blaue, runde Signal mit dem weissen Bus darin. Diese Spuren sind dem öffentlichen Busverkehr vorbehalten, können aber auch für andere Fahrzeugarten freigegeben werden, wie etwa Velos oder Taxis. Diese sind dann ebenfalls mit einem Symbol oder in Buchstaben aufgemalt oder beim Signal als «ausgenommen» vermerkt.
Wo Velos Busspuren befahren dürfen, gilt dies auch für langsame und schnelle Elektrovelos. Dies auch, wenn nicht ausdrücklich «Motorfahrräder gestattet» signalisiert beziehungsweise auf der Spur aufgemalt ist (auch interessant: neue Signale für Elektrovelos).
Damit sind Busspuren wertvolle Abschnitte im Velowegnetz, wo keine eigenen Velostreifen oder separaten Velowege möglich sind. Beim Nebeneinander von Bussen und Velos ist jedoch Vorsicht und Rücksicht geboten. So sollen bei Bushaltestellen stehende Busse nur vorsichtig überholt werden. Denn Buschauffeure sehen wegen des toten Winkels überholende Velos nicht immer gut.
Dann richte diese direkt an velo@blick.ch. Die Blick-Mobilitätsredaktion leitet deine Frage gerne an das Pro-Velo-Expertenteam weiter.
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