Auf einen Blick Schnelle E-Bikes dürfen Gehflächen nur mit ausgeschaltetem Motor befahren

Radwege sind für alle Velos, E-Bikes und Mofas obligatorisch

E-Trottinetts müssen auf Radwegen und Velostreifen fahren, Trottoir verboten

Ich fahre ein schnelles Elektrovelo, habe im Schilderwald aber den Überblick verloren. Darf ich beispielsweise beim Signal «Fussweg – Velo gestattet» auch mit meinem 45-km/h-E-Bike weiterfahren?

A. Hutter, Winterthur ZH

Schnelle Elektrovelos mit Tretunterstützung bis 45 km/h und einem gelben Nummernschild gehören in die Kategorie der Motorfahrräder. Sie dürfen Gehflächen, die für Velos und E-Bikes bis 25 km/h Tretunterstützung freigegeben sind, nur mit ausgeschaltetem Motor befahren – so etwa beim Signal «Fussweg» mit der Zusatztafel «Velo gestattet» oder auch bei Einbahnstrassen, die mit derselben Zusatztafel in Gegenrichtung geöffnet sind. Sie dürfen von schnellen Elektrovelos ebenfalls nur befahren werden, wenn ausdrücklich auch «Mofas» – als Wort oder Symbol – zugelassen sind. Ansonsten muss auch dort der E-Motor ausgeschaltet werden.

Radwege sind obligatorisch

Aber nicht immer hat das Velosymbol für schnelle E-Bikes eine andere Bedeutung als für gewöhnliche Velos oder 25-km/h-E-Bikes. Wenn das Velosymbol für eine Busspur gilt oder auf einen Parkplatz gemalt ist, dürfen hier alle Velos, E-Bikes und Benzinmofas fahren oder abgestellt werden. Das Gleiche gilt, wenn das Velosymbol auf einem blauen, runden Schild angebracht ist. Diese sogenannten Radwege sind für alle Velos, E-Bikes und Mofas aber nicht nur offen, sondern sogar obligatorisch. Wer den Radweg bei entsprechender Signalisation nicht benutzt, kann gebüsst werden. Übrigens muss auch mit E-Trottinetts auf signalisierten Radwegen und Velostreifen gefahren werden – das Trottoir ist tabu!

Kurz zusammengefasst bedeutet das: Für schnelle Elektrovelos gelten meistens dieselben Regeln wie für normale Velos und 25-km/h-E-Bikes. Ausnahme: Auf freigegebenen Gehflächen und in Einbahnstrassen dürfen sie nur mit ausgeschaltetem E-Motor durchfahren.