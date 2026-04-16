Wieso heisst es am Ortseingang meist «Generell 50»?

In der Rubrik «Wissen von der Strasse» beantwortet Blick regelmässig Fragen, die uns täglich im Autofahreralltag begegnen. Heute gehen wir der Frage nach, was der Zusatz «Generell» auf den 50er-Ortstafeln bedeutet.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schild «Generell 50» weist auf Tempo 50 in Schweizer Dörfern hin

Stadt Zürich führte als eine der ersten Schweizer Gemeinden flächendeckend Tempo 50 ein

1983: Bundesrat senkt innerorts auf 50 km/h, Bezeichnung «Generell» wird landesweit übernommen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Andreas Engel Redaktor Auto & Mobilität

Wer bei den Geschwindigkeitsbegrenzungstafeln im Schweizer Strassenverkehr genauer hinschaut, dem dürfte eine Unregelmässigkeit auffallen: Nur auf der 50er-Tafel an Ortseingängen findet sich der Wortzusatz «Generell». Aber was bedeutet das genau?

Der geschichtliche Hintergrund liegt in den 1980er-Jahren, als in Schweizer Dörfern allgemein 60 km/h als Höchstgeschwindigkeit galt. Damals führte die Stadt Zürich als eine der ersten Schweizer Gemeinden flächendeckend Tempo 50 ein. Man signalisierte das neue Tempolimit an den Eingangsstrassen der Stadt Zürich und ergänzte das Schild mit dem Zusatz «Generell», um die Signalisierung nicht im ganzen Stadtgebiet wiederholen zu müssen. Als 1983 Tempo 50 in allen Schweizer Dörfern eingeführt wurde, wurde auch der Zusatz «Generell» auf den Ortseingangstafeln landesweit übernommen.

Eine Art Zonensignal

Im Gegensatz zu normalen Höchstgeschwindigkeits-Signalisationen, die nur für eine bestimmte Strecke bis zur nächsten Kreuzung (wozu auch Kreisel zählen) gelten, gilt die Signalisation mit Höchstgeschwindigkeit 50 und dem Zusatz «Generell» über Verzweigungen hinaus und wird so zu einer Art Zonensignal. Generell 50 wird an Dorfeingängen angezeigt, wo die dichte Überbauung der Siedlung beginnt, und endet mit dem Signal «Ende der Höchstgeschwindigkeit». Dementsprechend gilt auch auf allen Nebenstrassen der entsprechenden Siedlung Tempo 50.

Tempolimits kennt die Schweiz in ihrer heutigen Form erst seit 1959, als die erste Version des heute noch gültigen Strassenverkehrsgesetzes in Kraft trat. Innerorts durften die Automobilisten nur noch maximal 60 km/h schnell fahren. 1983 senkte der Bundesrat die erlaubte Maximalgeschwindigkeit auf die heute noch gültigen 50 km/h. Zwei Jahre später führte der Bundesrat dann die noch heute gültigen Tempolimits von 80 und 120 km/h ausserorts und auf Autobahnen ein, die zuvor bei 100 bzw. 130 km/h lagen.