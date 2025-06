Pro Velo ist der nationale Dachverband für die Interessen der Velofahrenden in der Schweiz. Für Blick beantwortet Pro Velo regelmässig Leserfragen rund ums Thema Velofahren.

1/12 Ab 1. Juli erhalten die Signale für schnelle Elektrovelos eine neue Bedeutung. Pro Velo erklärt, was sich genau ändert. Foto: Philippe Rossier

Darum gehts Ab 1. Juli erhalten Signale für schnelle E-Bikes eine neue Bedeutung

Blaues Velo-Signal gilt nun auch für schnelle Elektrovelos

Schnelle E-Bikes haben Tretunterstützung bis 45 km/h und gelbe Nummer

Pro-Velo-Expertenteam

Ich habe gehört, dass die Signale für schnelle Elektrovelos ab 1. Juli eine neue Bedeutung erhalten. Gibt es dementsprechend auch neue Schilder – und wie sehen die aus?

I. Ackermann, Zürich

Schnelle E-Bikes mit einer Tretunterstützung bis 45 km/h fallen in die Kategorie der «schnellen Motorfahrräder», genauso wie Benzinmofas. Für diese Fahrzeuge, die eine gelbe Nummer haben müssen, galt das Velo-Symbol bis anhin nur teilweise. Ab 1. Juli ändert sich das: Überall dort, wo das Velosymbol auf einem Signal steht oder am Boden aufgemalt ist, gilt es auch für schnelle Elektrovelos. Damit dürfen mit schnellen E-Bikes neu zum Beispiel auch Einbahnstrassen in Gegenrichtung oder Trottoirs befahren werden, wenn «Velos gestattet» sind. Blau signalisierte Radwege sind grundsätzlich nach wie vor obligatorisch für Elektrovelos und Mofas mit der gelben Nummer.

Mit den neuen Regeln sind beispielsweise folgende Signalisationen möglich:

Foto: Blick Visuals

Nach wie vor gilt für schnelle E-Bikes jedoch auch das Mofa-Symbol: Bei einem Mofa-Verbot dürfen schnelle E-Bikes, Benzinmofas und schwere Elektrovelos (25 km/h, Gesamtgewicht max. 450 kg, Leistung bis 2000 W) nicht (mehr) fahren, auch nicht mit ausgeschaltetem Motor. Aber: Das Mofa-Symbol ermöglicht es den Behörden, neu schnelle oder schwere Elektrovelos und Benzinmofas ganz gezielt auf Wegen zu verbieten oder zuzulassen. Blau signalisierte Radwege können so mit der Mofa-Tafel für schnelle E-Bikes freiwillig erklärt oder umgekehrt gesperrt werden.

Wenn ein Radweg für schnelle Elektrovelos geöffnet, jedoch für Benzinmofas gesperrt sein soll, kann auch das dank der neuen Zusatztafel «E-Bike gestattet» signalisiert werden. Für Fahrerinnen und Fahrer schneller E-Bikes wird es also künftig nötig sein, die Signale auf den Velowegen gut zu beachten, um nicht irrtümlich ein Fahrverbot zu passieren.