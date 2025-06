Velo-Ratgeber Müssen Velos am Stoppschild immer ganz anhalten?

In der Schweiz müssen Velofahrer am Stoppschild vollständig anhalten, auch wenn kein anderer Verkehrsteilnehmer in Sicht ist. Das Gesetz ist klar und verlangt, dass der Vortritt gewährt wird. Ein Vorschlag zur Änderung wurde aus Sicherheitsgründen abgelehnt.

Publiziert: 04:00 Uhr | Aktualisiert: vor 15 Minuten