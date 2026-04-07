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Velo-Ratgeber
Welche Versicherungen für Velos und E-Bikes sind sinnvoll?

Pro Velo ist der nationale Dachverband für die Interessen der Velofahrenden in der Schweiz. Für Blick beantwortet Pro Velo regelmässig Leserfragen rund ums Thema Velofahren.
Publiziert: 11:08 Uhr
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Für E-Bikes mit Tretunterstützung bis 45 km/h ist die Haftpflichtversicherung obligatorisch.
Foto: GAETAN BALLY

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Haftpflichtversicherung ist für schnelle, schwere E-Bikes in der Schweiz Pflicht
  • Hausratversicherungen decken oft Velodiebstahl, nicht aber immer den gesamten Wert
  • Rechtsschutzversicherung hilft bei Unfällen und Verfahren, auch im Ausland
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Welche Versicherungen für Velos und E-Bikes sind obligatorisch und welche empfohlen?
R. Suter, per Mail 

Die einzige obligatorische Versicherung im Velobereich ist die Haftpflichtversicherung für «schnelle» und «schwere» Elektrovelos (auch interessant: Die schweren E-Velos kommen). Um die gelbe Zulassungsnummer zu erhalten, braucht es jährlich einen Versicherungsnachweis. Für motorlose Velos und «langsame» E-Bikes mit Tretunterstützung bis 25 km/h ist diese Versicherung freiwillig. Viele Privathaftpflichtversicherungen schliessen eine solche mit ein. Falls nicht, ist der Abschluss einer zusätzlichen Versicherung empfehlenswert. Der Versicherer beteiligt sich nicht nur an verursachten Schäden – die gerade bei Personenschäden hoch ausfallen können –, sondern hilft auch, Schadenersatzansprüche abzuwehren. 

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Eine zweite empfehlenswerte Versicherung ist diejenige gegen Diebstahl. Ähnlich der Haftpflicht schliessen die meisten Hausratsversicherungen auch den Diebstahl von Velos mit ein. Viele Versicherer bieten Haftpflicht- und Hausratsversicherung im Paket an. Zu prüfen ist, ob die Versicherungssumme den Wert des Velos tatsächlich abdeckt. 

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Dann richte diese direkt an velo@blick.ch. Die Blick-Mobilitätsredaktion leitet deine Frage gerne an das Pro-Velo-Expertenteam weiter.

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Gerade für Velofahrende, die im Ausland unterwegs sind, kann sich eine Rechtsschutzversicherung lohnen. Sie deckt Kosten und unterstützt bei Rechtsverfahren im Zusammenhang mit Regelverstössen, Personen- und Sachschäden oder Unfällen. Der Versicherungsschutz erstreckt sich in der Regel über alle Verkehrsmittel. Verschiedene Anbieter kombinieren velobezogene Versicherungen zu Rundum-Angeboten. Diese umfassen teilweise auch eine Pannenhilfe samt Ersatzvelo – dies europa- oder gar weltweit.

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