Pro Velo ist der nationale Dachverband für die Interessen der Velofahrenden in der Schweiz. Für Blick beantwortet Pro Velo regelmässig Leserfragen rund ums Thema Velofahren.

Welche Versicherungen für Velos und E-Bikes sind sinnvoll?

Welche Versicherungen für Velos und E-Bikes sind sinnvoll?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Haftpflichtversicherung ist für schnelle, schwere E-Bikes in der Schweiz Pflicht

Hausratversicherungen decken oft Velodiebstahl, nicht aber immer den gesamten Wert

Rechtsschutzversicherung hilft bei Unfällen und Verfahren, auch im Ausland War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Pro-Velo-Expertenteam

Welche Versicherungen für Velos und E-Bikes sind obligatorisch und welche empfohlen?

R. Suter, per Mail

Die einzige obligatorische Versicherung im Velobereich ist die Haftpflichtversicherung für «schnelle» und «schwere» Elektrovelos (auch interessant: Die schweren E-Velos kommen). Um die gelbe Zulassungsnummer zu erhalten, braucht es jährlich einen Versicherungsnachweis. Für motorlose Velos und «langsame» E-Bikes mit Tretunterstützung bis 25 km/h ist diese Versicherung freiwillig. Viele Privathaftpflichtversicherungen schliessen eine solche mit ein. Falls nicht, ist der Abschluss einer zusätzlichen Versicherung empfehlenswert. Der Versicherer beteiligt sich nicht nur an verursachten Schäden – die gerade bei Personenschäden hoch ausfallen können –, sondern hilft auch, Schadenersatzansprüche abzuwehren.

Eine zweite empfehlenswerte Versicherung ist diejenige gegen Diebstahl. Ähnlich der Haftpflicht schliessen die meisten Hausratsversicherungen auch den Diebstahl von Velos mit ein. Viele Versicherer bieten Haftpflicht- und Hausratsversicherung im Paket an. Zu prüfen ist, ob die Versicherungssumme den Wert des Velos tatsächlich abdeckt.

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Gerade für Velofahrende, die im Ausland unterwegs sind, kann sich eine Rechtsschutzversicherung lohnen. Sie deckt Kosten und unterstützt bei Rechtsverfahren im Zusammenhang mit Regelverstössen, Personen- und Sachschäden oder Unfällen. Der Versicherungsschutz erstreckt sich in der Regel über alle Verkehrsmittel. Verschiedene Anbieter kombinieren velobezogene Versicherungen zu Rundum-Angeboten. Diese umfassen teilweise auch eine Pannenhilfe samt Ersatzvelo – dies europa- oder gar weltweit.