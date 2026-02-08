Welche Bedeutung haben rot eingefärbte Velostreifen?

Pro Velo ist der nationale Dachverband für die Interessen der Velofahrenden in der Schweiz. Für Blick beantwortet Pro Velo regelmässig Leserfragen rund ums Thema Velofahren.

Darum gehts Rote Velostreifen markieren potenzielle Gefahrenstellen

Rechtlich gesehen ändert sich mit der Einfärbung nichts

Rote Beläge verbessern die Führung und verdeutlichen den Veloweg Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Pro-Velo-Expertenteam

Haben Velostreifen für Autos und Radfahrer eine andere Bedeutung, wenn sie rot eingefärbt sind?

W. Baumann, per Mail

Rot eingefärbte Abschnitte von Radstreifen haben im Vergleich zu «normalen» Velostreifen keinerlei besondere Bedeutung. Der Bund ermöglicht die Roteinfärbung dort, wo «eine erhöhte Gefahr besteht, dass der motorisierte Verkehr beim Queren des Radstreifens das Vortrittsrecht der Radfahrerinnen und Radfahrer missachtet». Die rote Farbe markiert also Konfliktbereiche und soll die Aufmerksamkeit von Autofahrenden auf Velos lenken.

Auch wenn der Bund die Roteinfärbung auf Velostreifen beschränkt, ist sie manchmal auch auf anderen Veloflächen zu sehen, wie auf Radwegen oder gemeinsamen Geh- und Radwegen. Hier hätten die Velos gegenüber anderen Fahrzeugen ebenfalls auch ohne Farbe Vortritt.

Rote Beläge noch selten

Rote Markierungen bzw. Streifen sind nicht zu verwechseln mit rot eingefärbten Belägen. Solche kennt man vor allem aus den Niederlanden, wo praktisch das ganze Velowegnetz rot eingefärbt oder gepflästert ist. Der rote Belag verbessert die Führung und verdeutlicht lediglich den Veloweg. Sie hat keine rechtliche Bedeutung. In der Schweiz sind rote Beläge (noch) selten: In Winterthur etwa wurde ein Abschnitt der Veloroute Töss mit einem roten Belag versehen.

Hast auch du eine Frage an das Pro-Velo-Expertenteam? Dann richte diese direkt an velo@blick.ch. Die Blick-Mobilitätsredaktion leitet deine Frage gerne an das Pro-Velo-Expertenteam weiter. Dann richte diese direkt an velo@blick.ch. Die Blick-Mobilitätsredaktion leitet deine Frage gerne an das Pro-Velo-Expertenteam weiter.