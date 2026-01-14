DE
FR
Abonnieren

Velo-Ratgeber: Schnee und Eis
Sollte ich im Winter aufs Velofahren verzichten?

Pro Velo ist der nationale Dachverband für die Interessen der Velofahrenden in der Schweiz. Für Blick beantwortet Pro Velo regelmässig Leserfragen rund ums Thema Velofahren.
Publiziert: vor 20 Minuten
Kommentieren
1/12
Auch wenn Velofahren im Winter besonders gesund ist, müssen die Fahrerinnen und Fahrer aufmerksamer sein.
Foto: Blick

Darum gehts

  • Velofahren im Winter ist gesund, aber erfordert mehr Aufmerksamkeit bei Glätte
  • Velofahrende können bei Vernachlässigung von Vorsichtsmassnahmen gebüsst werden
  • Seit den 1990er-Jahren haben sich die Schneetage im Mittelland halbiert
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Pro-Velo-Expertenteam

Ich bin unsicher, was ich von den Gemeinden bei der Schneeräumung erwarten kann. Sollte ich bei winterlichen Verhältnissen eventuell ganz aufs Velo verzichten?
R. Schwarz, per Mail 

Im Gegenteil: Velofahren im Winter ist besonders gesund. Einerseits bewege und stärke ich mich in einer Jahreszeit, die eher zum Stubenhocken verleitet. Andererseits vermeide ich öffentliche Verkehrsmittel, wo so mancher Virus zirkuliert. Im Winterhalbjahr müssen Velofahrende aber auch aufmerksamer sein. So ist aus der Statistik und aus Studien bekannt, dass über die Hälfte aller Velo-Verkehrsunglücke Alleinunfälle sind. Als häufigster Unfallhergang gilt gemäss Beratungsstelle für Unfallverhütung das Ausrutschen, beispielsweise auf Strassenoberflächen, einer Markierung oder Schienen, die im Winter aufgrund feuchter oder eisiger Witterung naturgemäss rutschiger sind.

Sogar Bussen sind möglich

Selbstverständlich kann ich von einem Strasseneigentümer erwarten, dass eine Strasse frei von Laub, Schnee oder Eis ist. Allerdings nicht, dass alle Strassen gleichzeitig unterhalten und freigeräumt sind, umso weniger, je grösser das Strassennetz ist. Je wichtiger eine Strasse ist und je stärker sie befahren wird, desto eher muss sie geräumt und gesalzen werden.

Mehr zum Velofahren im Winter
Wie mache ich Velo oder E-Bike winterfest?
Tipps zur kalten Jahreszeit
Wie mache ich mein Velo oder E-Bike winterfest?
Gibt es auch für Velos Winterreifen?
Velo-Ratgeber
Gibt es auch für Velos Winterpneus?
Welches Bike braucht welche Beleuchtung?
Velo-Ratgeber
Welches Bike braucht welche Beleuchtung?
Wer einen Unfall meldet, kann gebüsst werden
Velo-Ratgeber
Wer einen Unfall meldet, kann gebüsst werden

Die Rechtsprechung macht deutlich, dass Velofahrende nicht von der Einhaltung gewisser Vorsichtsmassnahmen entbunden sind. Nehmen Velofahrerinnen diese Eigenverantwortung nicht wahr, droht ihnen eine Busse wegen «Nichtbeherrschen des Fahrzeugs». Zu allfälligen sturzbedingten Schmerzen kann dann noch eine schmerzhafte Geldstrafe hinzukommen (mehr dazu hier). Einziger Trost: Die Schneetage im Mittelland haben sich seit den 1990er-Jahren fast halbiert.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen