Gibt es auch für Velos Winterreifen?

Kurz zusammengefasst Winterpneus für Velos und E-Bikes empfohlen

Spikes-Reifen bieten zusätzliche Sicherheit bei Schnee und Eis

Gesetz: Reifen müssen intakt und nicht abgefahren sein Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Nasse oder winterliche Strassenverhältnisse sind für Velofahrer eine Herausforderung. Rutscht ein Rad auf der Strasse, auf Laub oder Eis, so besteht die Gefahr, zu kollidieren oder zu stürzen. Foto: Keystone 1/8

Pro-Velo-ExpertInnen-Team

Bei meinem Auto wechsle ich im Frühling und Herbst die Reifen. Aber gibt es eigentlich auch für Velos und E-Bikes spezielle Winterpneus?

Doris Interbitzin, Wassen UR

Nasse oder winterliche Strassenverhältnisse sind für Velofahrerinnen und Velofahrer eine Herausforderung. Rutscht ein Rad auf der Strasse, auf Laub oder Eis, so besteht die Gefahr, zu kollidieren oder zu stürzen. Je nach Materialzusammensetzung und Profil sind die Reifen auf glatter oder nasser Strasse mehr oder weniger griffig. Die Rutschfestigkeit ist sowohl in Kurven als auch beim Bremsen relevant.

Auch Spike-Reifen erhältlich

Wie beim Auto lohnt es sich also, auch beim Velo Winterpneus aufzuziehen. Ein etwas tieferer Reifendruck erhöht die Griffigkeit weiter, weil sich die Auflagefläche vergrössert. Wer bei Schnee und Eis auf Nummer sicher gehen will, kann auch Spikes-Reifen montieren. Die Nachteile der Winterausrüstung sind allerdings ein etwas höheres Gewicht und ein erhöhter Rollwiderstand. Bei Spikes-Reifen verändert sich zudem das Fahrverhalten in der Kurve, so dass hier Vorsicht geboten ist.

Unabhängig von der Jahreszeit schreibt das Gesetz vor, dass Reifen intakt sein müssen, das heisst, dass sie nicht abgefahren sein dürfen und das Gewebe nicht sichtbar sein darf. Zu achten ist auch auf Risse, die auf brüchige Pneus hinweisen. Das Hinterrad nutzt sich übrigens schneller ab als das Vorderrad. Schadhafte Reifen sollten ersetzt werden.