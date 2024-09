Das musst du über die E-Nova 2024 wissen

Tauche ein in die Welt der Zukunftsmobilität auf dem Europaplatz in Zürich. Teste kostenlos die neusten E-Bikes und Elektroautomodelle, drehe eine Runde mit einem E-Roller und finde Antworten auf alle deine Fragen zur Elektromobilität.

Fast 40 kleine und grosse innovative Aussteller präsentieren ihre Produkte und Services rund um die elektrische Mobilität von heute und morgen vom 6. bis 8. September an der Europaallee in Zürich. Geöffnet ist die Messe am Freitag (6. September) von 11 bis 20 Uhr, am Samstag (7. September) von 10 bis 20 Uhr und am Sonntag (8. September) von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Eine Anreise mit dem Auto ist möglich. Begrenzte Parkmöglichkeiten in Messenähe bietet das Parkhaus an der Gessnerallee 14, 8001 Zürich. Empfohlen wird aber die Anreise per ÖV, Velo oder zu Fuss. Alle Informationen rund um die E-Nova gibts unter www.e-nova.ch.