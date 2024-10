Pro Velo ist der nationale Dachverband für die Interessen der Velofahrenden in der Schweiz. Für Blick beantwortet Pro Velo regelmässig Leserfragen rund ums Thema Velofahren.

Kälte, Strassenzustand und Dunkelheit stellen erhöhte Anforderungen ans Velo und die Velofahrenden. Deshalb ist auch eine gute Vorbereitung auf die kalte Jahreszeit wichtig.

Pro-Velo-ExpertInnen-Team

Ich fahre auch im Winter gerne Velo. Worauf muss ich achten, um mein Fahrrad optimal auf die dunkle und kalte Jahreszeit vorzubereiten?

A. Gerber, Rikon ZH

Es gibt gute Gründe, auch im Winter Velo oder E-Bike zu fahren. Hierzu gehört die Fitness, die so auch im Winter aufrechterhalten werden kann. Aber auch die Tatsache, dass man auf dem Velo weniger Keimen ausgesetzt ist als in Innenräumen und öffentlichen Verkehrsmitteln. Kälte, Strassenzustand und Dunkelheit stellen jedoch erhöhte Anforderungen an das Velo und die Velofahrenden.

Pneus und Licht

Als Vorbereitung auf den Winter lohnt es sich, einen Blick auf die Pneus zu werfen. Es empfehlen sich Reifen mit gutem Profil und Reflektorstreifen. Sie bieten auf nassen oder eisigen Strassen einen besseren Halt und erhöhen die Sichtbarkeit. Oder gar Spikesreifen, mit denen sorglos auf allen rutschigen Belägen gefahren werden kann. Etwas weniger stark aufgepumpte Pneus geben zusätzlichen Grip, erhöhen aber den Rollwiderstand.

Ganz wichtig ist die Beleuchtung des Velos. Vorgeschrieben sind nicht-blinkende Lichter vorne und hinten sowie Reflektoren vorne, hinten und an den Pedalen. Mit zusätzlichen (Blink-)Lichtern an Helm oder Velo sowie reflektierenden Kleidern kann man die Sichtbarkeit weiter erhöhen. Mit einem widerstandsarmen Nabendynamo ist auch Tagfahrlicht problemlos möglich.

Pflege und Lagerung

Streusalz, Nässe und Dreck nagen besonders am Velo. Darum müssen Bremsen, Gangschaltung und Kette samt Übersetzung regelmässig gereinigt und gewartet werden. Insbesondere die Kette gehört im Winter regelmässig geölt. Es lohnt sich, Velos im Winter drinnen übernachten zu lassen; erst recht Elektrovelos beziehungsweise deren Batterie, weil sie sich bei Kälte schneller entlädt und abnützt.

Steht das Velo in der Winternacht draussen, sollte ein mittlerer Gang eingelegt und das Schloss mit der Öffnung nach unten positioniert werden. Denn gefrierende Nässe kann Gangschaltung und Schloss ausser Gefecht setzen. Zu empfehlen ist zudem ein Service im Fachgeschäft – dort hat man jetzt erst noch mehr Zeit als in der Sommersaison.

Dieser Artikel entstand mit Unterstützung von Velosuisse. Mehr Tipps zum Velofahren im Winter gibts unter pro-velo.ch.