Velo-Ratgeber
Sollte ich als E-Bike-Neuling einen Kurs machen?

Pro Velo ist der nationale Dachverband für die Interessen der Velofahrenden in der Schweiz. Für Blick beantwortet Pro Velo regelmässig Leserfragen rund ums Thema Velofahren.
Publiziert: 16:54 Uhr
Wer noch keine Erfahrung mit einem E-Bike hat, dem kann ein Theorie- und Fahrkurs empfohlen werden.
  • E-Bike-Kurse werden für Neueinsteiger aufgrund wesentlicher Unterschiede zum herkömmlichen Velo empfohlen
  • Neue Schilder und Verkehrsregeln für E-Bikes sind seit Juli 2025 in Kraft
  • Fast jedes zweite verkaufte Velo ist mittlerweile ein E-Bike
Ich habe mir ein E-Bike gekauft, bisher aber keinerlei Erfahrung mit dem Elektroantrieb. Sollte ich einen Kurs besuchen?
H. Gilgen, Baar ZG 

Wer ein Velo mit Elektromotor kauft, befindet sich in guter Gesellschaft: Mittlerweile ist fast jedes zweite verkaufte Velo ein E-Bike. Doch nicht alle Käufer haben schon Erfahrungen mit dem E-Antrieb gemacht – der Besuch eines Kurses kann deshalb sehr empfohlen werden. Auch wenn sich Velos mit und ohne Motor äusserlich gleichen und viele Verkehrsregeln dieselben sind, so gibt es dennoch wesentliche Unterschiede.

Es beginnt mit dem Gewicht von E-Bikes, das bis doppelt so hoch sein kann wie das eines motorlosen Velos. Ferner ist die Beschleunigung des Motors gewöhnungsbedürftig. Hinzu kommt die höhere Geschwindigkeit, insbesondere bei E-Bikes mit gelber Nummer, die bis auf 45 km/h beschleunigen. All diese Eigenschaften wirken sich auf die Handhabung des Fahrzeugs aus.

Neue Regeln, viele Kurse

Gerade mit den seit Juli 2025 geltenden neuen Schildern und Verkehrsregeln hat sich zudem für Elektrovelos einiges geändert. Und abgesehen davon: Wer kennt die wichtigsten Regeln fürs Velofahren noch? Liegt doch für viele die während der Schulzeit genossene Veloausbildung schon einige Jahre zurück.

Mit der Zunahme der E-Bikes haben verschiedene Anbieter entsprechende Kurse entwickelt. Leider gibt es keine kompakte Übersicht über alle E-Bike-Kurse in der Schweiz, sodass man sich auf der Website der zahlreichen Anbieter informieren muss. Das Angebot reicht von stunden- bis tageweisen Kursen im Strassenverkehr, auf dem Land oder im Gelände.

Hast auch du eine Frage an das Pro-Velo-Expertenteam?

Dann richte diese direkt an velo@blick.ch. Die Blick-Mobilitätsredaktion leitet deine Frage gerne an das Pro-Velo-Expertenteam weiter.

