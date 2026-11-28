Der VW ID. Cross hält bei der ersten Fahrt, was er verspricht: Er ist die erwachsenere, geräumigere Version des ID. Polo. Der Kompakt-SUV kommt an – auch wenn VW dafür einen stolzen Preis verlangt.

Darum gehts Der VW ID. Cross startet bei 27’600 Franken, der Testwagen mit grösserem Akku kostet jedoch 44’170 Franken

Der ID. Cross bietet 475 bis 1345 Liter Kofferraum und fährt ausschliesslich mit Vorderradantrieb

Der grosse Akku erlaubt bis zu 429 Kilometer Reichweite, die DC-Ladeleistung beträgt maximal nur 105 kW

Raoul Schwinnen Redaktor Auto & Mobilität

Sie machen das schon clever bei VW. In der Preisliste startet der ID. Cross als Basismodell Trend ab 27’600 Franken. Dafür erhält man freilich nur den kleinen 37-kWh-Akku für maximal 324 Kilometer Reichweite, 17-Zoll-Stahlräder, einen E-Motor mit müden 116 PS und kaum Zubehör.

Konfigurieren wir den ID. Cross nach Lust und Laune, schnellt der Preis jedoch hoch. Mit dem grossen 52-kWh-Akku (429 Kilometer Reichweite), 211 PS, 20-Zoll-Rädern, blauer Metallic-Lackierung, Wärmepumpe und Assistenzpaket kostet unser Testwagen ID. Cross Style stolze 44’170 Franken. Ein happiges Sümmchen für einen Elektro-Kleinwagen. Andererseits gibts dafür – sollte man etwa zur chinesischen Konkurrenz schielen – ein wertiges, sehr erwachsen wirkendes und modern gestyltes E-Auto, mit auch auf Dauer zugesicherten Service- und Garantieleistungen.

Gleiche Technik wie beim ID. Polo

Natürlich ist beim ID. Cross vieles baugleich wie beim etwas kompakteren, von uns hier auch schon gerühmten Schwestermodell ID. Polo. Zum Beispiel das übersichtliche Cockpit mit digitalem Kombiinstrument – auf Wunsch mit Retro-Stilanzeige (ein verspieltes Detail, das aber vielen gefallen dürfte) – und endlich wieder mehr haptischen Tasten. Oder der Elektroantrieb an der Vorderachse. Deshalb gibts auch den ID. Cross nur mit Vorderradantrieb und nicht mit 4x4, wie sich das vermutlich einige in der Schweiz wünschten.

VW ID. Cross Style im Schnellcheck Antrieb: 1 E-Motor, 211 PS (155 kW), 290 Nm, Front Fahrleistungen: 0–100 km/h in 6,9 s, Spitze 175 km/h, Batteriegrösse 52 kWh, WLTP-Reichweite 429 km, max. DC-Ladeleistung 105 kW Masse: L/B/H 4,15/1,79/1,58 m, Gewicht 1632 kg, Kofferraum 475–1345 l + Frunk 25 l Umwelt: WLTP-Verbrauch 14,2 kWh/100 km, Energie B Preis: ab 40’100 Franken, Basis Trend, 116 PS, ab 27’600 Fr. Antrieb: 1 E-Motor, 211 PS (155 kW), 290 Nm, Front Fahrleistungen: 0–100 km/h in 6,9 s, Spitze 175 km/h, Batteriegrösse 52 kWh, WLTP-Reichweite 429 km, max. DC-Ladeleistung 105 kW Masse: L/B/H 4,15/1,79/1,58 m, Gewicht 1632 kg, Kofferraum 475–1345 l + Frunk 25 l Umwelt: WLTP-Verbrauch 14,2 kWh/100 km, Energie B Preis: ab 40’100 Franken, Basis Trend, 116 PS, ab 27’600 Fr. Mehr

Immerhin verfügt das im nächsten Frühling folgende Topmodell R-Line mit dem Antrieb aus dem ID. Polo GTI über eine elektronisch geregelte Differenzialsperre an der Vorderachse. Doch fehlender Grip ist auf unserer ersten Testfahrt kein Thema – höchstens dann, wenn man auf schlechter Unterlage wirklich sehr vehement und wenig gefühlvoll aufs Gaspedal tritt.

ID. Cross R-Line: Mehr Power und Sperrdifferenzial Kaum präsentiert, legt VW beim neuen ID. Cross bereits nach und lanciert Ende Monat die Ausstattungslinie «R-Line». Erhältlich ist sie zunächst ab 36'500 Franken für den ID. Cross mit kleiner 37-kWh-Batterie und 135 PS. Sie unterscheidet sich durch die sportlichere Optik mit unter anderem einer Frontschürze mit vertikalen Tagfahrlichtern, Seitenschwellern, hochglanzschwarzen Designelementen, serienmässigen 19-Zoll-Rädern, abgedunkelten Fondscheiben und R-Emblemen. Als Tüpfelchen auf dem i folgt Ende März 2027 die Topvariante R-Line – mit grösserem 52-kWh-Akku und dem bekannten Antrieb aus dem VW ID. Polo GTI. Also mit 226 PS, 428 WLTP-Kilometern Reichweite und elektronischem Sperrdifferenzial an der Vorderachse. Der Preis für dieses Topmodell ist noch nicht fixiert, wir tippen auf rund 45’000 Franken. zVg Kaum präsentiert, legt VW beim neuen ID. Cross bereits nach und lanciert Ende Monat die Ausstattungslinie «R-Line». Erhältlich ist sie zunächst ab 36'500 Franken für den ID. Cross mit kleiner 37-kWh-Batterie und 135 PS. Sie unterscheidet sich durch die sportlichere Optik mit unter anderem einer Frontschürze mit vertikalen Tagfahrlichtern, Seitenschwellern, hochglanzschwarzen Designelementen, serienmässigen 19-Zoll-Rädern, abgedunkelten Fondscheiben und R-Emblemen. Als Tüpfelchen auf dem i folgt Ende März 2027 die Topvariante R-Line – mit grösserem 52-kWh-Akku und dem bekannten Antrieb aus dem VW ID. Polo GTI. Also mit 226 PS, 428 WLTP-Kilometern Reichweite und elektronischem Sperrdifferenzial an der Vorderachse. Der Preis für dieses Topmodell ist noch nicht fixiert, wir tippen auf rund 45’000 Franken. Mehr

Das Fahrwerk – unser Testwagen verfügt über das optionale und 15 Millimeter tiefergelegte Sportfahrwerk mit 20-Zoll-Rädern – überzeugt ebenfalls. Es ist zwar eher straff abgestimmt, bietet aber dennoch angenehmen Federungskomfort. Die Sitzposition ist gegenüber dem Polo etwas höher, die Rundumsicht dadurch noch besser. Und die Sitze sind nicht nur bequem, sondern bieten auch ausgezeichneten Seitenhalt.

Mehr Platz für Passagiere und Gepäck

Ein wichtiger Vorzug des ID. Cross gegenüber dem ID. Polo ist sein etwas grösseres Platzangebot. So bietet der Kofferraum 475 bis 1345 Liter (Polo: 441–1240 l), dazu gibts unter der vorderen Haube noch ein zusätzliches Fach mit 25 Litern. Fond-Passagiere dürften über die zehn zusätzlichen Zentimeter Fahrzeuglänge (4,15 m) und fünf Zentimeter mehr Radstand froh sein. So werden auch längere Fahrten nicht zur Tortur. Nicht ideal für längere Reisen ist allerdings das Tempo an der Schnellladesäule. Dort zieht der ID. Cross nur mit maximal 105 kW, womit der Ladevorgang von 10 auf 80 Prozent fast 25 Minuten dauert.

Ob VW ID. Polo, ID. Cross – oder gar ein chinesisches Elektroauto? Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Chinesen bieten für weniger Geld oft mehr Ausstattung, grössere Batterien mit mehr Ladetempo, aber verwechselbares Design und nervig zu bedienende Cockpits. VW besinnt sich dagegen auf alte Tugenden: klares Design, hochwertiger Innenraum und eine einfache Bedienung. Dazu kommt das bewährte Servicenetz in der Schweiz.