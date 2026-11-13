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Autokonzern in der Krise
VW verdient an einem Auto nur noch zwölf Euro

Wer sich ein neues Auto des deutschen Herstellers VW kauft, zahlt dafür mehrere Zehntausend Franken. Doch dem Konzern bleiben laut einer neuen Studie aktuell nur wenige Euro übrig. Andere Marken schneiden deutlich besser ab.
Publiziert: vor 7 Minuten
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Der VW-Konzern steckt in der Krise.
Foto: imago/Future Image

Darum gehts

  • Die VW-Marge sank laut einer Studie in den ersten neun Monaten 2026 von 2,3 auf 0,03 Prozent
  • VW verdient pro Auto nur noch 12 Euro, der Branchenschnitt liegt 2026 bei 1363 Euro
  • VW will die Modellpalette verkleinern, Seat soll verschwinden, bis zu 100'000 Jobs werden wegfallen
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Robin WegmüllerRedaktor Wirtschaft

Die Krise bei den deutschen Autoherstellern spitzt sich immer weiter zu. Am Donnerstag überraschte Mercedes mit der Ankündigung, alle weiteren Investitionen in Deutschland zu stoppen. Werkschliessungen werden ernsthaft geprüft. Ebenso könnten weitere Produktionsbereiche ins Ausland verlagert werden.

Noch schlimmer dran ist Konkurrent Volkswagen. Eine neue Studie des unabhängigen Gladbacher Instituts Center of Automotive Management (CAM) zeigt deutlich auf, wie schlecht es um den Autobauer aus Wolfsburg wirklich steht. Das CAM vergleicht die Zahlen von 21 Autoherstellern für die ersten neun Monate im 2026 mit dem Vorjahr. Dabei wird ersichtlich: Die VW-Marge ist von 2,3 auf 0,03 Prozent gesunken. Das heisst: An einem verkauften Auto verdient VW damit nur noch zwölf Euro.

Der Vergleich

Durchschnittlich lag der Gewinn der Auto-Branche bei 1363 Euro pro verkauftem Auto. Vor einem Jahr waren es noch 1409 Euro. Am meisten springt bei Mercedes raus mit 4198 Euro. BMW verdient mit 3059 Euro ein Drittel weniger als im Vorjahr. Dahinter folgt die Konkurrenz aus Asien und den USA. Und eben ganz zuhinterst: VW.

MarkeGewinn pro Auto in Euro
Mercedes4198
BMW3059
Toyota1857
General Motors1670
Hyundai1583
Tesla1335
Stellantis250
VW12

Gemäss der Studie sind die Verdienste in der gesamten Automobilbranche unter Druck. «Wenn der Gewinn fast sechsmal stärker sinkt als der Umsatz, ist das ein Alarmsignal für die Branche», erklärt Stefan Bratzel, Direktor des Center of Automotive Management.

Die Lage bei VW

Schuld am schlechten Volkswagen-Ergebnis sind vor allem hohe Sonderkosten von 8,7 Milliarden Euro in diesem Jahr. Ohne diese Effekte läge die Marge bei 3,8 Prozent – 0,2 Prozent über dem Schnitt. Um langfristig wettbewerbsfähig zu sein, muss der deutsche Autobauer gemäss der Studie aber sowieso stark an seinen Kosten schrauben.

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Ein Sparprogramm soll bei VW denn auch die Wende bringen. Konzernchef Oliver Blume (58) will deshalb die Modellpalette massiv verkleinern. So soll zum Beispiel die Marke Seat verschwinden. Vier deutsche Werke stehen auf der Kippe: Emden, Hannover, Zwickau und das Audi-Werk Neckarsulm. Bis zu 100'000 Stellen sollen weltweit wegfallen.

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