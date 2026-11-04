Italien verschärft die Verkehrsregeln: Auf der Überholspur soll bald eine Mindestgeschwindigkeit von 100 km/h gelten. Langsamfahrer riskieren 40 Euro Busse, die Regierung will damit Staus und Unfälle eindämmen. Auch Schnellfahrer werden künftig härter bestraft.

Darum gehts Italien plant 100-km/h-Mindestgeschwindigkeit auf linker Spur wichtiger Autobahnen

Bei Regelverstössen drohen 40 Euro Busse, Ausnahmen bei Regen oder Nebel

Temposünder zahlen künftig zehn Euro pro km/h über Tempolimit auf Autobahnen

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Italien sagt Schleichern den Kampf an! Wer künftig auf der linken Spur der Autobahn mit weniger als 100 km/h unterwegs ist, könnte bald zur Kasse gebeten werden. Denn die italienische Regierung plant eine neue Mindestgeschwindigkeit auf der Überholspur. Bei Verstössen droht eine Busse von 40 Euro, wie das italienische Rechtsportal «Brocardi» zuerst berichtet hat. Die neue Regelung ist Teil einer geplanten Reform der Strassenverkehrsordnung.

Die italienische Regierung hat den Entwurf des neuen Codice della Strada am 13. Oktober erstmals geprüft. Noch ist die Vorschrift nicht in Kraft. Die geplante 100-km/h-Pflicht soll nur auf Autobahnen und wichtigen Schnellstrassen mit mindestens drei Fahrspuren pro Richtung gelten. Und zwar auf der Spur ganz links. Auf den übrigen Fahrstreifen dürfen Autofahrer weiterhin langsamer unterwegs sein.

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Ausnahmen bei Regen und Nebel

Der Hintergrund: Langsame Fahrzeuge auf der Überholspur bremsen den Verkehr aus. Nachfolgende Autos müssen abbremsen, es entstehen Staus und gefährliche Situationen. Besonders gefürchtet ist der sogenannte Handorgel-Effekt, bei dem sich Bremsmanöver durch ganze Fahrzeugkolonnen fortpflanzen. Das führt regelmässig zu Stau – und zu Unfällen.

Natürlich gilt die Mindestgeschwindigkeit nicht um jeden Preis. Bei starkem Regen, dichtem Nebel, Baustellen oder Unfällen dürfen Autofahrer auch auf der linken Spur langsamer fahren. Die Sicherheit habe immer Vorrang, heisst es aus Rom.

Fixer Betrag pro km/h zu viel

Aber auch Temposünder nimmt Italien bald härter ran. Und zwar sollen Geschwindigkeitsverstösse künftig auf den Stundenkilometer genau abgerechnet werden. Das wird dann schnell so richtig teuer: Auf Autobahnen würden dann zehn Euro für jedes km/h über dem Tempolimit vorgeschlagen.

Bei erlaubten 130 km/h würden gemessene 140 km/h somit 100 Euro kosten. Wer mit 170 km/h unterwegs ist, müsste satte 400 Euro zahlen! Innerorts sollen abhängig von der Schwere des Verstosses fünf bis zehn Euro pro km/h zu viel fällig werden.