Die Treibstoffpreise in der Schweiz sinken: Laut Touring Club Schweiz kostet Benzin im Schnitt noch 1.99 Franken pro Liter, Diesel 2.34 Franken. Grund sind tiefere Ölpreise nach den US-Zwischenwahlen und Trumps diplomatischeren Tönen zum Iran-Krieg.

Darum gehts Benzin kostet laut TCS schweizweit im Schnitt 1.99 Franken, elf Rappen weniger als noch zuvor

Diesel verbilligte sich um sechs Rappen auf neu 2.34 Franken pro Liter, wie TCS-Zahlen zeigen

Nach dem Sieg der Demokraten und Trumps Iran-Aussagen sank Brent-Öl von 112 auf 97 Dollar

Martin Schmidt Redaktor Wirtschaft

Autofahrerinnen und Autofahrer dürfen sich freuen: Der Halt an der Tankstelle hinterlässt wieder ein etwas kleineres Loch im Portemonnaie. Der Liter Benzin kostet neuerdings durchschnittlich 1.99 Franken, wie aktuelle Zahlen des Touring Club Schweiz (TCS) zeigen. Das ist ein Rückgang um elf Rappen. Beim Diesel ging der Literpreis immerhin um 6 Rappen auf neu 2.34 Franken zurück. 20 Minuten hat zuerst darüber berichtet.

Der Preisrückgang an den Zapfsäulen hängt stark mit dem Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen sowie Donald Trumps (80) Reaktion darauf zusammen. Der US-Präsident schlug nach Bekanntwerden der Wahlergebnisse überraschend diplomatische Töne rund um den Iran-Krieg an.

Markt preiste hohe Risikoprämie ein

Zuvor schlugen die Märkte angesichts der gewaltigen geopolitischen Unsicherheiten eine hohe Risikoprämie auf den Ölpreis auf. Innert weniger Tage sank der Preis für ein Fass der Sorte Brent von 112 auf derzeit 97 Dollar. Nach Trumps Worten halten die Anleger einen Friedensvorschlag für wahrscheinlicher. Das liess den Ölpreis allein am Dienstag um neun Prozent tauchen.

Sobald die tieferen Ölpreise im Einkauf bei ersten Tankstellenbetreibern ankommen und diese die Preise senken, muss die Konkurrenz rasch nachziehen, um nicht innerhalb kurzer Zeit massiv Kunden an den günstigeren Konkurrenten in der Nachbarschaft zu verlieren.