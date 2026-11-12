Die Krise bei deutschen Autobauern spitzt sich zu: Mercedes stoppt Investitionen in Deutschland und prüft Werksschliessungen. Weil VW Milliardenverluste schreibt, drohen auch dort Fabrikschliessungen. 100'000 Jobs könnten wegfallen.

Darum gehts Mercedes stoppt Investitionen in Deutschland, prüft Werksschliessungen und Auslandsverlagerungen

Mitarbeiter sollen länger arbeiten für gleiches Gehalt, IG Metall wehrt sich

VW plant weltweit 100'000 Stellenabbau, schrieb Milliardenverlust im Q3 2026

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Mercedes macht ernst! Weil sich Management und Arbeitnehmervertreter seit Monaten nicht auf Einsparungen einigen können, verschärft der Autobauer jetzt den Druck. Das berichtet das deutsche «Handelsblatt» unter Berufung auf ein internes Interview mit der Konzernführung. «Wir haben im Vorstand gemeinsam entschieden, alle weiteren Investitionen in die deutschen Standorte zu stoppen», erklärt Produktionsvorstand Michael Schiebe. Eine Einigung mit der Arbeitnehmerseite sei weiterhin nicht in Sicht.

Noch drastischer sind die Aussagen von Arbeitsdirektorin Britta Seeger. Der Konzern müsse nun konkret prüfen, welche deutschen Standorte er sich überhaupt noch leisten könne. Werksschliessungen wolle Mercedes zwar um jeden Preis vermeiden, heisst es. Doch auch diese Möglichkeit werde inzwischen ernsthaft geprüft. Ebenso könnten weitere Produktionsbereiche ins Ausland verlagert werden. Wo Mercedes deutlich günstiger produzieren könnte.

Mitarbeiter sollen länger arbeiten

Der Knackpunkt sind die Personalkosten. Mercedes verlangt von seinen Beschäftigten, für den gleichen Lohn länger zu arbeiten. Damit soll jede Arbeitsstunde günstiger werden. Aus Sicht des Managements sind die deutschen Werke gegenüber internationalen Produktionsstandorten zu teuer. «Die Arbeitsstunde muss günstiger werden», heisst es in einem Schreiben aus der Teppichetage.

Die Gewerkschaft IG Metall stemmt sich allerdings vehement gegen die geforderten Einschnitte. Ob und welche Werke tatsächlich geschlossen werden könnten, ist noch offen. Für die Beschäftigten wächst damit die Unsicherheit. Und zwar im dümmsten Moment: Denn nicht nur Mercedes steckt in der Krise. Auch beim deutschen Autogiganten Volkswagen läuft ein gigantisches Sparprogramm.

Bis zu 100'000 Stellen sollen weltweit wegfallen – rund 50'000 davon waren bereits zuvor zum Abbau vorgesehen. Selbst vier deutsche Werke stehen auf der Kippe: Emden, Hannover, Zwickau und das Audi-Werk Neckarsulm. Die Gründe sind vielfältig: US-Strafzölle, sinkende Verkäufe in China und knallharte Konkurrenz durch chinesische Autobauer. Dazu kommen hohe Produktionskosten und Probleme beim Umstieg auf Elektroautos.

Im dritten Quartal 2026 schrieb VW einen Milliardenverlust. Konzernchef Oliver Blume (58) will deshalb die Kosten radikal senken und die Modellpalette massiv verkleinern. So soll zum Beispiel die Marke Seat verschwinden. Auch bei VW wehren sich die Gewerkschaften gegen Werksschliessungen und Entlassungen.