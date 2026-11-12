Unter dem Namen «Gamechanger» wollte Volkswagen die Produktion künftiger E-Autos deutlich günstiger machen. Nun drehen die Wolfsburger dem Milliardenprojekt den Geldhahn zu. Grund: Der Autobauer muss dringend sparen.

Darum gehts Volkswagen stoppt vorerst das Programm «Gamechanger» zur günstigeren Produktion künftiger E-Autos

Das geplante Grossgusszentrum in Wolfsburg wird nicht gebaut, der Investitionsbedarf sinkt deutlich

SSP-Fahrzeuge wie der ID. Roc bleiben weiterhin geplant, sollen aber konventioneller gebaut werden

Andreas Engel Redaktor Auto & Mobilität

Die schlechten Nachrichten aus VWs Konzernzentrale in Wolfsburg (D) reissen nicht ab. Nach Milliardenverlusten im dritten Quartal und der vorläufigen Einstellung des elektrischen Hoffnungsträgers ID. Golf wird nun bekannt, dass Europas grösster Autobauer einem weiteren wichtigen Zukunftsprojekt den Stecker zieht.

Laut Informationen der deutschen «Automobilwoche» stoppt Volkswagen per sofort das Produktionsprogramm «Gamechanger», das die Fertigung kommender Elektroautos deutlich günstiger hätte machen sollen. «Der Volkswagen-Konzern wird das Fertigungskonzept Gamechanger in der bislang vorgesehenen Form nicht realisieren», bestätigte ein Konzernsprecher gegenüber dem Fachblatt. Zudem soll auch das geplante Grossgusszentrum in Wolfsburg nicht gebaut werden.

Gigantische Investitionen

«Gamechanger» galt als wesentlicher Bestandteil beim geplanten Umbau des VW-Stammwerks für die nächste E-Auto-Generation auf Basis der neuen SSP-Plattform. Ziel des Projekts war es, die Produktion durch neue Verfahren wie die Grossdrucktechnik (die andere Hersteller wie Tesla bereits länger nutzen), einen höheren Vormontage-Anteil und eine vermehrt modulare Fahrzeugarchitektur deutlich zu vereinfachen und langfristig Kosten zu senken.

Nach Informationen der «Automobilwoche» hätte das «Gamechanger»-Projekt Milliarden gekostet. «Die Investition ist gigantisch. Daher wird noch überlegt, wie tief das Projekt gehen soll», sagte ein Insider gegenüber der Zeitung im Mai 2026. Ein Scheitern des Projekts zeichnete sich im Frühjahr aber nicht ab, auch wenn in den Chefetagen immer wieder zur Kostendisziplin gemahnt wurde.

Betriebsrat übt heftige Kritik

Nur wenige Monate später hat der finanzielle Druck offenbar ein kritisches Niveau erreicht. Mit dem vorläufigen Verzicht auf «Gamechanger» soll der Investitionsbedarf deutlich sinken. Aus dem Betriebsrat ist zu vernehmen, dass die geplanten SSP-Fahrzeuge wie der ID. Roc unverändert im Programm bleiben, jedoch mit konventionelleren Fertigungsmethoden produziert werden.

Gleichzeitig spricht Daniela Cavallo, Vorsitzende des Gesamt- und Konzernbetriebsrats, von einem «eklatanten Bruch unserer Einigung aus dem Dezember 2024». Die Einstellung des Projekts bedeute nicht nur das Ende eines zentralen Elements der damaligen Vereinbarung, sondern auch das Aus für einen wesentlichen Hebel zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Werke. Ungeachtet dessen hält der Autobauer an seinem Ziel fest, «die Produktion der nächsten Fahrzeuggeneration in allen Werken einfacher, effizienter und wettbewerbsfähiger zu machen», wie ein Sprecher erklärt.